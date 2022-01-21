ЦБ выявил новую схему телефонного мошенничества

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан, которая разделена на два этапа. Жертву убеждают в необходимости оформить кредит, после чего мошенники переводят эти деньги на свой счет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

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На первом этапе мошенники звонят гражданину от лица якобы сотрудника бюро кредитных историй и утверждают, что на него или его близких родственников пытаются оформить кредит. В ходе беседы звонящий пытается выяснить, услугами каких банков пользуется жертва. Чтобы войти в доверие, они интересуются, не терял ли гражданин документы, удостоверяющие личность, и не передавал ли кому-либо паспортные данные.

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Второй этап подразумевает другой звонок через короткое время от лица якобы сотрудника службы безопасности банка, правоохранительных органов или Банка России. Злоумышленник подтвержает, что на имя гражданина или его близких родственников неизвестные лица действительно оформляют кредит, поэтому следует срочно оформить кредит онлайн или в офисе банка на ту же сумму, на которую оформляют мошенники по его паспортным данным. Так, жертва перечисляет кредитные деньги на «спецсчет», который укажет звонящий. Чаще всего люди переводят деньги на счета мошенников через банкомат или платежный терминал. В итоге мошенники убеждают человека оформить несколько кредитов в разных банках, обналичить деньги и через банкомат внести их на счета аферистов.

В ЦБ отметили, что для обхода проверок со стороны банков (антифрод-систем) мошенники убеждают жертву за одну операцию вносить на «специальные счета» не более 15 тысяч рублей, однако ущерб может быть выше, от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

Телефонное мошенничество до сих пор остается ключевым каналом действий мошенников. За три квартала 2021 года регулятор направил для блокировки больше 42 тысячи телефонных номеров, которые используются в противоправных целях. Из них 24,4 тысячи - только за один третий квартал. При наличии сомнений по поводу сохранности денег на счете гражданам следует позвонить в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка, советуют в ЦБ. Также можно обратиться в онлайн-чат кредитной организации.