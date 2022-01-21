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1 час назад

Олигархов призвали делиться доходами с пенсионерами

Российским олигархам и бизнесменам следует делиться доходами с более бедными слоями населения, в частности, с пенсионерами. Об этом пишет депутат Госдумы Сергей Миронов в своем Telegram-канале. По его словам, это устранило бы пропасть между бедными и богатыми.

Олигархов призвали делиться доходами с пенсионерами
Фото: ТАССТАСС

«Главная задача сегодня — ликвидация проблемы расслоения и бедности, которая уже становится наследственной. <…> Обращаюсь, в том числе к олигархам, бизнесу, всем власть предержащим: подумайте, в конце концов, о собственном самосохранении. Сегодня накапливаемая бедность — как пороховой склад. Необходимо устранять пропасть между бедными и богатыми. Для этого надо делиться», — написал депутат.

Также он считает, что сократить бедность в России можно за счет возвращения прежнего пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, Миронов призвал индексировать пенсии работающим пенсионерам, повысить выплаты военным пенсионерам и «детям войны» и отменить платное обучение в вузах.

Ранее в январе Миронов заявил о необходимости отменить систему накопительных пенсий. По его мнению, критерии расчета пенсии должны исходить из реальных экономических показателей.

12 января президент Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6% - чуть выше уровня инфляции. 19 января зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что пенсионерам уже с февраля 2022 года начнут выплачивать проиндексированную на 8,6% пенсию.

Личный счет,Елена Бибикова,Сергей Миронов,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,
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