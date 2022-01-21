Почти каждый третий россиянин забыл про наличные

Почти треть россиян полностью отказались от использования наличных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании Wakefield Research, которое было проведено по заказу международной платежной системы Visa.

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«Почти треть россиян полностью отказались от наличных (29%). Треть (35%) россиян отметили, что будут чаще платить безналично в наступившем году. Столько же (36%) сказали, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой», – отметили аналитики.

Также сообщается, что за последний месяц более половины (56%) всех покупок респондентов были оплачены безналичными способами. У 39% участников опроса за время пандемии появилась привычка чаще платить безналично за товары и услуги.

Для 73% респондентов удобство совершения покупки является одним из главных критериев выбора торговой точки. Большинство российских покупателей (75%) ожидают увидеть в магазинах терминалы бесконтактной оплаты.

Среди преимуществ электронных платежей участники указали возможность покупать товары в интернете (для 66%) и простой способ учитывать свои расходы (для 39%).