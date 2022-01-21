Миллиардер из «Газпрома» стал героем труда, а россиянам - МРОТ

Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание «Герой труда», следует из указа президента, опубликованного на портале правовой информации.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Звезду героя (раньше на ней был серп и молот, теперь двуглавый орел) Миллер получил «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» и накануне своего 60-летия. В чем именно заключаются эти заслуги, в указе президента не сказано. Можно предположить, что дело в успешной постройке газопровода «Северный поток-2» и газификации страны.

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Таким образом, в дополнение к огромным деньгам Миллер получил почет и славу. Его месячный доход, по данным СМИ, может составлять 158 млн рублей в месяц или 5,2 млн рублей в день. Неоднократные попытки обратить внимание президента на чрезмерность этих сумм наталкивались на его аргумент о том, что столько платят топ-менеджерам на мировом рынке.

Глава «Газпрома» пока единственный отмеченный этой наградой в 2022 году. В предыдущие годы героями труда стали супруга олигарха Ирина Виннер-Усманова, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, строитель Керченского моста, миллиардер Аркадий Ротенберг. Также награждали артистов, механизаторов, певцов, врачей, конструкторов, педагогов, разработчиков вооружений.

Награждение богатых россиян званием «Героя труда», вероятно, выглядит как насмешка для тех, кто не только не обласкан властями, но и вынужден перебиваться с хлеба на воду. Никак иначе жить, получая зарплату, например, в размере 1 МРОТ невозможно. Однако, все попытки левой оппозиции в Госдуме повысить этот базовый показатель хотя бы до 25 тысяч рублей блокируются властью.

Разве это нормально?

- Это вызывает смех. Какой из Миллера герой труда? - говорит руководитель Центра защиты профсоюзных прав Валентин Урусов.

«СП»: Ну как же, газопровод «Севергый поток-2» построил в срок...

- Строил то не он. У него и специальность совсем другая (Миллер закончил ленинградский «Финэк» - авт.). Никакого отношения к той деятельности, которой он сейчас занимается, не имеет. Он, видимо, попал в «Газпром» как старый знакомый Путина, как и многие другие знакомые президента. Например, вице-президентом близкой мне компании «Алроса» (где я создал в свое время профсоюз и за что меня потом посадили) работает сын другого приятеля Путина - Сергея Иванова. Также и в Сбербанке и везде. А потом вручают им награды.

У нас в стране сейчас ценится в первую очередь лояльность, а не профессионализм. Из-за этого звание «Герой труда» и другие подобные обесцениваются. Даже не хочется их получать. В том числе потому что они самих себя ими награждают. Так же как не очень хочется называться патриотом, потому что они себя так называют. Раньше, в СССР, награждали реальных ударников труда. За это еще и платили дополнительные деньги, были социальные льготы, преференции. Гордость брала. Была идеология в стране. Это работало. Людям было приятно и грамоту получить. Теперь таких почти нет.

«СП»: - С нормальной зарплатой сейчас можно и без медалей прожить...

- Конечно, людям сейчас деньги нужны. Население то нищает. А друзья Путина наоборот богатеют. И не на сто рублей, а на миллиарды.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов выступает за немедленное повышение оплаты труда, тех, кто зарабатывает совсем мало.

- Новость о присвоении Миллеру звания Герой труда» возмущает, раздражает, шокирует любого обычного гражданина России. Ему хочется плеваться и материться. Ведь это вызов всему обществу. Поражает, что власть действует так негибко.

Только отгремели протесты в Казахстане, где люди точно так же доведенные до отчаяния бедностью неравенством, таким же, как и у нас, расслоением - там есть свои «миллеры», вышли массово протестовать на улицу. Чем это закончилось, все видели.

Но наша власть не учится. Понятно, что у Миллера юбилей, но какой из него герой труда? «Газпром» - абсолютно непрозрачная госкорпорация, масса скандалов, коррупционных историй. Сам Миллер — ультрабогатый человек, один из тех олигархов, про которых народ сегодня слагает анекдоты.

Его ежедневный доход свыше пяти миллионов рублей! А наши обычные граждане порой получают 12-13 тысяч рублей в месяц, когда речь идет о МРОТ. И таких людей очень много. Средний уровень зарплат в стране и доходы Миллера — это небо и земля.

Если такая социально-экономическая политика, когда на одном полюсе «миллеры» с их многомиллионными доходами в день, которых делают героями труда, а на другом большинство населения с очень низкими доходами, продолжится, то социальный взрыв неизбежен. И скоро.

Осталось ещё Чубайса, Абрамовича и им подобных сделать героями. Тогда революционная ситуация созреет ещё быстрее. Вместо этого идиотизма властям нужно срочно заняться наведением порядка в социально-экономической сфере.

«СП»: - Как именно?

- КПРФ, «Левый фронт», мы давно говорим, что в стране деньги есть. Чтобы экономика работала, эти деньги надо дать людям. Повысить их доходы — МРОТ и прожиточный минимум, который к нему привязан, до разумного объема.

По всем научным исследованиям для удовлетворения минимальных потребностей человеку сегодня нужно 25-30 тысяч рублей в месяц. Но эта инициатива коммунистов уже долгое время лежит в Госдуме без движения. «Единая Россия» блокирует принятие этого закона.

Значит «Единая Россия» - это партия социального неравенства, антинародная партия. Если уровень жизни россиян в ближайшее время не будет доведен до приличного минимума, возмущение народа выльется в массовые протесты. Обитателям Кремля вряд ли удастся удержаться на своем троне. Пусть задумаются.

- Нынешний размер МРОТ — это очень маленькие деньги, чтобы прожить на них месяц, - констатирует экономист Василий Колташов. - Если это возможно, то только в случае, если человек - собственник жилья. То есть в плане имущества он не бедный, хотя бедный в плане доходов.

Поэтому идея повышения минимальной зарплаты в России чрезвычайно правильная. Но практически её реализовать сейчас очень сложно. Это только кажется, что можно принять закон и все автоматически станут жить лучше. Нужен комплексный подход.

«СП»: - Какой?

- Нужно учитывать сопротивление работодателей, продумать систему его преодоления, чтобы повышение оплаты труда стало реально возможным и не выглядело как откровенное издевательство. Потому что если Госдума проголосует, а в жизни ничего не изменится, то это станет проблемой.

Ведь работодатели могут заставить людей написать заявление о работе на полставки, при том, что работать они будут по-прежнему полный день. И люди, желая сохранить свою работу, напишут. А в бюджетных учреждениях могут не исполнить из-за отсутствия средств.

Надо сделать так, чтобы работодатели не могли уклониться от необходимости платить больше. Для этого требуется иная политика выплаты зарплат в госучреждениях. Все госслужащие должны безусловно получать не меньше нового размера МРОТ. Нужен жесткий контроль.

Добиться этого можно только введением почасовой ставки оплаты труда. Если в принципе нельзя будет платить в час меньше, чем установлено законом (иное — уголовное преступление), работодатель не сможет оформлять людей на доли ставок, обходя закон.