Как изменятся правила получения выплат с 1 марта

«Если инвалидность оформляется впервые, то группу присвоят на основании медицинских документов, и дополнительных обследований для этого не потребуется. Тем гражданам, у которых инвалидность была установлена ранее, продлят автоматически на 6 месяцев вместе с программой реабилитации», — приводит информацию «Российская газета».