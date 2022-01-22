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50 минут назад

Правила получения выплат для части россиян изменятся с 1 марта

С 1 марта часть россиян, которые признаны инвалидами, смогут получать выплаты по новому порядку. В настоящий момент для признания человека инвалидом действуют временные правила, однако с 1 марта они вступят в силу.

Как изменятся правила получения выплат с 1 марта
Фото: ТАССТАСС

«Если инвалидность оформляется впервые, то группу присвоят на основании медицинских документов, и дополнительных обследований для этого не потребуется. Тем гражданам, у которых инвалидность была установлена ранее, продлят автоматически на 6 месяцев вместе с программой реабилитации», — приводит информацию «Российская газета».

Какие еще новшества ожидаются с 1 марта:

  • Признанным инвалидами не нужно будет писать заявление для подтверждения своего статуса, однако если срок переосвидетельствования наступает до 1 марта 2022 года;
  • Получить направление на освидетельствование инвалидности можно будет в любом лечебном учреждении: как государственном, так и частном;
  • Лечебное учреждение будет самостоятельно передавать всю информацию о состоянии здоровья человека, необходимые для установления инвалидности и присвоения группы;
  • Инвалид может сам присутствовать при проведении освидетельствования или проходить его заочно.
  • Оспорить результаты медицинской экспертизы можно будет дистанционно;
  • Заочно группу присвоят на основании записей в медицинских документах;
  • С 1 марта 2022 года вступят в силу новые требования к квотам на рабочих местах для инвалидов.
Личный счет,"Российская газета",
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