Как изменятся правила получения выплат с 1 марта

С 1 марта часть россиян, которые признаны инвалидами, смогут получать выплаты по новому порядку. В настоящий момент для признания человека инвалидом действуют временные правила, однако с 1 марта они вступят в силу.
«Если инвалидность оформляется впервые, то группу присвоят на основании медицинских документов, и дополнительных обследований для этого не потребуется. Тем гражданам, у которых инвалидность была установлена ранее, продлят автоматически на 6 месяцев вместе с программой реабилитации», — приводит информацию «Российская газета».
Какие еще новшества ожидаются с 1 марта: