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1 час назад

Российская семья с 15 детьми накопила миллионный долг за коммуналку

В Санкт-Петербурге семья из 15 детей накопила долг по коммунальным платежам почти 1 млн рублей, рассказала «Комсомольская правда». Семья Алексеевых известна тем, что 74-летний глава семейства давал своим детям необычные имена: Царь, Царица, Государь, Король и другие. На этот раз выяснилось, что супруги не оплачивают квитанции за ЖКУ. Причём Алексеевы считают, что никому и ничего не должны.

Семья с 15 детьми накопила миллионный долг за ЖКУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава ТСЖ Василий Мацко рассказал газете, что квартиру возле метро «Озерки» Алексеевы получили в 2002 году. Как выяснилось позже, семья осознанно не платила за коммуналку. В итоге долг перевалил за 896 000 рублей, не считая квитанций за электричество.

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«Совесть пользователей данной квартиры чиста, так как они многократно объясняли остальным пользователям, что все они повторно оплачивают уже полностью оплаченные из бюджета государства жилищно-коммунальные услуги. Эти услуги нам должны предоставляться бесплатно», — гласит предупреждение на двери квартиры Алексеевых.

При этом соседям зачастую приходится разбивать долг между собой, чтобы не лишиться услуг. Из-за того что в квартиру к Алексеевым не попасть, есть риск, что ресурсоснабжающая организация отключит весь стояк, уточнил Мацко.

«Он не сумасшедший, просто у него такая позиция. Позиция, что он никому ничего не должен. Он и не работал ни одного дня, что здесь живет, ходит только на балалайке своей играет да детей рожает», — добавил глава ТСЖ.

Ранее газета рассказывала, что в семье Алексеевых 15 детей. Сначала супруги называли детей обычными именами: Анастасия, Наталья, Илья, Максим. Затем на свет появились Царь, Государь, Король, Царица, Звезда, Астра и даже Любимица-Красавица-Умница.

Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ

«Секрет» писал, что долги россиян увеличились на 38 млрд рублей и превысили 500 млрд рублей. Чаще всего россияне не платят за содержание общего имущества. За воду долги перевалили за 44,4 млрд рублей, 28 млрд — за водоотведение и 62 млрд — за газ.

Год назад задолженность населения за ЖКХ резко выросла до 625 млрд рублей. Это произошло из-за введённых из пандемии жёстких ограничений, а также из-за того, что не все пожилые люди умели оплачивать квартплату через интернет.

Личный счет,Комсомольская правда,
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