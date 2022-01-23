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2 часа назад

В России спрогнозировали исчезновение пластиковых банковских карт

В России в ближайшие несколько лет электронные карты могут почти полностью заменить пластиковые. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Спрогнозировано исчезновение пластиковых банковских карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков считает, что паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит в текущем году году. По его словам, после этого пластиковые карты начнут стремительно терять актуальность.

Спиваков спрогнозировал, что в дальнейшем физическими картами будут пользоваться около 15 процентов россиян. Он отметил, что это будет связано с восприятием карт как «красивого аксессуара».

Директор технического департамента компании «ХайТэк-Интеграция» Дмитрий Ласьков в свою очередь подчеркнул, что электронные карты гораздо удобнее в использовании. «Если у человека есть телефон или часы с NFC-модулем, носить с собой карты не нужно, и многие уже так поступают. <...> Однако о полном замещении речи идти не может, поскольку подобные гаджеты пока есть не у всех», — сказал он.

По мнению директора фабрики розничного бизнеса РГС Банка Дениса Сорокина, важную роль в увеличении доли безналичных платежей сыграла пандемия коронавирусной инфекции. «Будущее — за биометрией, когда на кассах станут использовать отпечаток пальца или голосовую идентификацию, а также технологию распознавания лиц при подтверждении оплаты», — отметил он.

Ранее экономист и ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Колганов рассказал о преимуществах перехода к электронным системам платежей. По его словам, отказ от купюр позволит автоматизировать бухгалтерский учет и даст налоговым службам больший контроль над движением денег в экономике.

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