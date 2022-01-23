Кого из россиян ждет снижение пенсий: 5 категорий

В 2022 году пенсии пяти категорий пенсионеров могут снизиться. Об этом рассказала кандидат юридических наук, бывший руководитель юридической группы одного из управлений Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова в своей группе «Юридические тонкости» в социальной сети «ВКонтакте».

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Прежде всего, могут пострадать те, кто получает пенсию по случаю потери кормильца. Ее рассчитывают на основе пенсии умершего близкого родственника. Но произойдет уменьшение выплат только в том случае, если за пенсией обратятся два человека, сначала один, а потом, через некоторое время, другой.

Получившему пенсию сразу ее пересчитают и, соответственно, снизят, так как получать будут уже два человека.

Достигшему пенсионного возраста инвалиду также могут выплатить уменьшенную сумму. Правда, если на момент достижения соответствующего возраста ему выплачивали пенсию 10 лет и более, то по закону снизить выплаты не смогут. В обратном же случае это разрешается законом.

Переехавшим из северных регионов жителям России также угрожает снижение пенсии. Это возможно в двух случаях: если при переезде в другой регион у них нет минимального стажа и если они уехали из региона с высоким районным коэффициентом. В этом случае они получат пониженные пенсии даже в том случае, если заработали необходимый стаж.

Пенсия детям, потерявшим кормильца, выплачивается до достижения ими 18 лет. После этого продолжение выплат возможно в случае, если сирота поступает на дневное отделение вуза. Но их размер может существенно отличаться от тех, которые он получал до совершеннолетия.