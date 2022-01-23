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1 час назад

Названы опасные для хранения дома купюры

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал опасные для хранения дома купюры. На сегодняшний день, по его словам, таковых только две. Мнением финансиста поделилось агентство «Прайм».

Названы опасные для хранения дома купюры
Фото: ReutersReuters

Так, дома не следует хранить иностранные банкноты номиналом в 500 евро и 100 долларов.

«С первыми рано или поздно возникнут проблемы в европейских странах — их не слишком охотно обслуживают. Более того, могут возникнуть вопросы относительно их происхождения, ведь такие купюры перестали печатать еще в 2016 году, а в 2019-м их начали изымать из оборота», — объяснил Переславский.

Причина, добавил он, кроется в популярности этих банкнот у теневого сектора, плюс их часто используют для хранения в сейфах или ячейках.

Стодолларовые купюры также весьма опасны: если таковые хранятся у вас достаточно давно, велика вероятность, что это фальшивка. Дело в том, что такие банкноты старого образца (до 1996 года выпуска) были крайне плохо защищены от подделывания.

Ранее были названы самые подделываемые в прошедшем году купюры.

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