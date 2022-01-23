Названы опасные для хранения дома купюры

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал опасные для хранения дома купюры. На сегодняшний день, по его словам, таковых только две. Мнением финансиста поделилось агентство «Прайм».

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Так, дома не следует хранить иностранные банкноты номиналом в 500 евро и 100 долларов.

«С первыми рано или поздно возникнут проблемы в европейских странах — их не слишком охотно обслуживают. Более того, могут возникнуть вопросы относительно их происхождения, ведь такие купюры перестали печатать еще в 2016 году, а в 2019-м их начали изымать из оборота», — объяснил Переславский.

Причина, добавил он, кроется в популярности этих банкнот у теневого сектора, плюс их часто используют для хранения в сейфах или ячейках.

Стодолларовые купюры также весьма опасны: если таковые хранятся у вас достаточно давно, велика вероятность, что это фальшивка. Дело в том, что такие банкноты старого образца (до 1996 года выпуска) были крайне плохо защищены от подделывания.

Ранее были названы самые подделываемые в прошедшем году купюры.