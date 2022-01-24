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1 час назад

Раскрыта судьба пенсионных накоплений россиян

Госкорпорация ВЭБ, которая по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех россиян, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, раскрыла судьбу средств и рассказала о структуре инвестиций, пишут «Известия».

Значительная часть денег будущих пенсионеров вложена в корпоративные облигации: объем в 2021 году превысил триллион рублей и достиг половины расширенного портфеля. Оставшиеся средства вложены в государственные облигации и депозиты. Большая часть вложений, 85 процентов, идет в реальный сектор, причем около 40 процентов — в транспортную отрасль и строительство дорог, примерно по 15 процентов — в нефтегаз и электроэнергетику. Оставшиеся примерно 15 процентов средств вкладывается в финсектор — бумаги российских банков и международных финансовый организаций.

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Из отчета госкорпорации следует, что доходность расширенного инвестиционного портфеля в 2021 году составила 4,66 процента — при инфляции в 8,39 процента. Показатель оказался минимальным с 2014 года, в предыдущие три года он составлял в среднем 6,73 процента. Невысокую доходность в госкорпорации объяснили переоценкой облигаций. «Основная причина — это рост инфляции и, соответственно, рост доходностей на рынке. При этом он всегда приводит к падению стоимости облигаций. Отсюда наши 70 процентов портфеля, которые подвержены ежедневной переоценке, конечно же, снизились в стоимости. И вот это снижение "съело" часть купонного дохода», — пояснил руководитель департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов.

ВЭБ управляет средствами около 39 миллионов будущих пенсионеров. Корпорация формирует два инвестпортфеля: расширенный и инвестиционный портфель государственных ценных бумаг.

Личный счет,Видео,Александр Попов,газета "Известия",
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