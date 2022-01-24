Налогообложение авто предложили изменить

Эксперты «Банкавто» в беседе с РИА Новости заявили, что в России следовало бы изменить подход к налогообложению автомобилей, разделив машины на массовые и люксовые. По их мнению, это будет гораздо эффективнее, чем повышать ценовую планку налога на роскошь для автомобилей.

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«Поднять, как предлагают многие, «планку роскоши» будет недостаточно. Новые границы в 5 или 6 миллионов тоже когда-нибудь станут слишком тесными из-за инфляции… Четкое разграничение марок и моделей на массовые и роскошные в перспективе при расчете налогообложения может стать гораздо более эффективным», – считают эксперты.

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По их мнению, наибольший коэффициент налога должны получить все новые Bugatti с ультравысоким ценником. BMW также стоят недешево, но у марки представлен широкий модельный ряд с разными ценниками, поэтому эксперты предлагают сделать градацию помодельной. Например, BMW X7 должен облагаться повышенным налогом, в то время как X1 они предлагают оставить массовым. Все модели Hyundai должны остаться в рамках обычного налога, даже если флагманы марки существенно подорожают. Как пояснили в «Банкавто», нельзя относить к категории люкса марку, которая входит в топ-3 по продажам в России.

Как сообщалось в декабре, Минпромторг и Минфин приступили к обсуждению повышения ценовой планки на автомобили, облагаемые налогом на роскошь. Как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, это нужно, чтобы «была справедливость». Нынешний порог в 3 миллиона рублей был установлен еще в 2014 году. Вместе с тем данные «Автостата» свидетельствуют о том, что средняя цена автомобиля в РФ за это время повысилась более чем на 80%.

«Те самые 3 миллиона исчезли с ценников премиального сегмента, спустившись в масс-маркет, а настоящий люкс перешел границу в 5 миллионов и приближается к 10. На этом фоне прежние границы в 3 миллиона выглядят не просто устаревшими, но даже странными… Так, например, даже автомобили самых популярных иномарок массового сегмента Hyundai и KIA попадают сейчас в категорию роскошных», – уточнили эксперты.

Сейчас владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог на машины, возраст которых составляет один-два года, рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года – 1,1. Налог в двойном размере обязаны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет, в тройном – владельцы моделей по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.