Выплаты за задержку рейсов предложили автоматизировать

Глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) и член Общественной палаты (ОП) РФ Илья Зотов направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением сделать в России выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на инициативу.

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Из письма следует, что предложение обусловлено множественными нарушениями прав пассажиров со стороны авиакомпаний и массовыми задержками авиарейсов. Ситуация стала возможной из-за отсутствия должного законодательного регулирования ответственности перевозчиков.

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Сейчас выплата компенсаций при задержках рейсов по вине авиакомпаний носит заявительный характер, пассажирам нужно 30 дней ждать ответ на претензию в адрес авиаперевозчика. Кроме того, размер компенсаций в РФ составляет 25 рублей за каждый час задержки рейса. Поэтому, по данным ООП, за выплатами обращаются не более 10% пассажиров. По мнению Зотова, несправедливо, когда по закону предоставляется компенсация, но для этого нужно пройти бюрократический механизм. Не каждый будет тратить на это время. Этим пользуются авиакомпании, не выплачивая средства. Также велика вероятность, что перевозчик откажется от выплат, заметил газете Илья Зотов.

"Не считаю, что эта мера будет способствовать увеличению роста цен на билеты, так как мы не формируем дополнительных издержек, а говорим о том, что если по закону пассажиру положена выплата, то этот закон надо выполнять", - сказал член ОП РФ газете.

Глава ООП попросил председателя Госдумы возобновить работу над законопроектом, повышающим ответственность авиакомпаний за задержку рейса. Документ приняли в первом чтении в 2018 году. В нем предложили увеличить минимальный размер компенсации за каждый час задержки до 100 рублей.

Ко второму чтению предложенный размер минимальной компенсации изменили на три процента от цены билета, максимальной - до пятидесяти процентов от стоимости. Второго и третьего чтений проекта пока не состоялось. Кроме того, в письме Зотов просит актуализировать рассмотрение Госдумой законопроектов, предусматривающих возврат средств за авиабилеты при болезни члена семьи или близкого родственника, недопустимость овербукинга, а также обеспечение информацией пассажиров воздушных судов.