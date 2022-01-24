Россиян проинформируют о полагающихся выплатах

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому граждан могут начать автоматически осведомлять о полагающихся им выплатах в случае, если для их оформления требуется подать заявление. Об этом пишут «Известия».

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Ожидается, что нуждающихся в помощи от государства будут выявлять автоматически — с помощью Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Документ уже одобрен членами профильного комитета. Его рассмотрение в первом чтении должно завершиться до конца месяца.

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В Минтруде отметили, что благодаря внедрению новых норм сроки предоставления мер социальной поддержки сократятся, а эффективность управленческих решений повысится.

«Данный проект позволит создать такую модель работы с данными, когда органам социальной защиты можно будет не делать веерные запросы во все органы власти, которые обладают какими-либо данными о застрахованном лице, а эти данные получать непосредственно из первоисточника, — подчеркнул заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Механизмы информирования являются чрезвычайно необходимой процедурой, подчеркнула член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов депутат Екатерина Стенякина.

«К сожалению, люди, получающие те или иные пособия, выплаты от государства, это люди малообеспеченные или попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. У такой категории граждан не всегда есть возможность самостоятельно узнать о том, на какую помощь от государства они могут рассчитывать», - отметила она.

Стенякина также напомнила о том, что в стране уже действует механизм оповещения граждан об отдельных социальных выплатах. В частности, информацию о материнском капитале направляют через СМС-сообщения, добавила она.

Работа над новым механизмом осуществляется наряду с внедрением беззаявительного порядка для начисления отдельных социальных выплат, работу над которым в Минтруде начали некоторое время назад.

Использование только ЕГИССО будет недостаточным для достижения качественного результата, считает заместитель директора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский. По его мнению, в стране потребуется слаженная «работа оркестра из механизмов», которые уже созданы и развиваются на государственном уровне.

«Хотелось бы, чтобы были разграничены полномочия по проактивному информированию в отношении мер, установленных на федеральном уровне, и мер, которые реализуются субъектами РФ с учетом специфических критериев нуждаемости, установленных в субъектах», — указала первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева.