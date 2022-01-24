Какую валюту следует хранить «под матрасом»

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает, что валюту страны проживания следует хранить в доме — хотя бы в небольшом количестве. Такое мнение он высказал в беседе с агентством «Прайм».

Он рекомендует ориентироваться на «финансовую подушку». Как минимум, это либо полугодовой доход домохозяйства, либо размер, примерно равный расходам, как минимум на полгода. Накопив такой «резерв», можно подумать об инвестировании или же сбережении оставшихся денег, указал эксперт.

«Что касается валюты для хранения, то подавляющее большинство банков сейчас оперирует только тремя валютами – доллар, евро и рубль. Найти где-то другие валюты будет довольно проблематично, так что для диверсификации валютной корзины можно закупать некоторые из них на брокерский счет», — отметил Переславский.

Перечисленные валюты он считает основными оборачивающимися валютами в России. Переславский советует соблюдать пропорции между ними по формуле «40 – 30 – 30» или же «50 – 25 – 25», где первая (большая доля) – это российская валюта.

«Такое соотношение позволит уберечься от девальвации валюты и частично нивелирует инфляцию. В принципе, от места, где будет лежать такой капитал – под матрасом или в банке, почти ничего не изменится, разве что в банке на рублевый счет будут начисляться проценты, которые не позволят инфляции серьезно обесценить накопления», — полагает эксперт.

Преимуществом хранения средств дома является доступ к наличным, который позволяет воспользоваться ими при необходимости.

«Кейс Казахстана, когда на несколько дней люди остались без денег из-за закрытых банков и отключенных банкоматов, говорит о том, что наличные средства всегда должны быть в распоряжении гражданина, пусть даже это будет не полугодовой резерв, а хотя бы месячный», — подчеркнул Переславский.

Такой подход поможет избежать проблем с теми же выплатами по кредитам при возникновении проблем с доступом к банкоматам или блокировке счета.

Среди минусов хранения валюты дома эксперт выделил риск лишиться накоплений из-за кражи, пожара или другого несчастного случая и обесценивание денег из-за инфляции в отсутствие дохода.