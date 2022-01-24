Эксперты расскажут о дефиците кадров в финансовом секторе Нижегородской области

Эксперты сферы финансов и HR расскажут о дефиците кадров. 26 января в 12:00 нижегородский портал BankNN проведет вебинар «Кадровый голод в банковском секторе».

Фото: В городе N В городе N

Спикеры мероприятия обсудят материальные и нематериальные методы поощрения сотрудников; выяснят, есть ли возрастной ценз для соискателей; разберутся, кого выгоднее нанять — нового недорогого сотрудника или опытного с высокими ожиданиями по зарплате и расскажут, как начать карьеру в банковской сфере.

Спикерами мероприятия станут: директор hh.ru в Нижнем Новгороде Ольга Брылева, председатель правления АРБ Олег Скворцов, заместитель управляющего Головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского Банка ПАО Сбербанк Ксения Рудская, а также эксперт по развитию управленческих команд, основатель «Школы Командного Лидерства» Максим Долгов.

Принять участие в вебинаре можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.