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1 час назад

Эксперты расскажут о дефиците кадров в финансовом секторе Нижегородской области

Эксперты сферы финансов и HR расскажут о дефиците кадров. 26 января в 12:00 нижегородский портал BankNN проведет вебинар «Кадровый голод в банковском секторе».

Эксперты расскажут о дефиците кадров в финансовом секторе Нижегородской области
Фото: В городе NВ городе N

Спикеры мероприятия обсудят материальные и нематериальные методы поощрения сотрудников; выяснят, есть ли возрастной ценз для соискателей; разберутся, кого выгоднее нанять — нового недорогого сотрудника или опытного с высокими ожиданиями по зарплате и расскажут, как начать карьеру в банковской сфере.

Спикерами мероприятия станут: директор hh.ru в Нижнем Новгороде Ольга Брылева, председатель правления АРБ Олег Скворцов, заместитель управляющего Головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского Банка ПАО Сбербанк Ксения Рудская, а также эксперт по развитию управленческих команд, основатель «Школы Командного Лидерства» Максим Долгов.

Принять участие в вебинаре можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.

Или считайте QR-код:

Личный счет,Максим Долгов,Олег Скворцов,Сбербанк России,
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