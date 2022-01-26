Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-4° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
1 час назад

Экономист Бельских просит россиян дождаться стабилизации курса валют и не покупать доллар

Экономист Игорь Бельских просит россиян дождаться стабилизации курса валют и не покупать доллар, рассказывает портал V1.RU. Он подчеркивает, что иностранная валюта сейчас дорогая. Привел он и некоторые интересные факты: Россия вывозит товара больше, чем завозит. А это значит, что экспорт возвышается над импортом. Сумму со сделок скупает государство, в ином случае курс был бы 50-60 рублей.

По его мнению, панику в России и на фондовом рынке организуют геополитические инициативы партнеров, которые подначивают аналитики.

«Почему так происходит? Вам хотят продать валюту по цене заведомо выше, чем купили сами хитрые участники рынка. Такое уже было. Доллар почти 80 рублей, например, в начале прошлого года. Кто купил по 80, потом плевался и продавал по 72–73. Зачем наступать на одни и те же валютные грабли?», — рассуждает эксперт.

Россиянам назвали способ защититься от обвала рубля

21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители