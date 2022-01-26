«Почему так происходит? Вам хотят продать валюту по цене заведомо выше, чем купили сами хитрые участники рынка. Такое уже было. Доллар почти 80 рублей, например, в начале прошлого года. Кто купил по 80, потом плевался и продавал по 72–73. Зачем наступать на одни и те же валютные грабли?», — рассуждает эксперт.