Экономист Игорь Бельских просит россиян дождаться стабилизации курса валют и не покупать доллар, рассказывает портал V1.RU. Он подчеркивает, что иностранная валюта сейчас дорогая. Привел он и некоторые интересные факты: Россия вывозит товара больше, чем завозит. А это значит, что экспорт возвышается над импортом. Сумму со сделок скупает государство, в ином случае курс был бы 50-60 рублей.
По его мнению, панику в России и на фондовом рынке организуют геополитические инициативы партнеров, которые подначивают аналитики.
«Почему так происходит? Вам хотят продать валюту по цене заведомо выше, чем купили сами хитрые участники рынка. Такое уже было. Доллар почти 80 рублей, например, в начале прошлого года. Кто купил по 80, потом плевался и продавал по 72–73. Зачем наступать на одни и те же валютные грабли?», — рассуждает эксперт.