По 10 тысяч: часть пенсионеров получит выплаты в 2022 году

В 2022 году пенсионеры с инвалидностью могут получить дополнительную разовую выплату в 10 тыс. рублей на оплату технических средств реабилитации. Об этом сообщает DEITA.RU.
На пособие могут претендовать не только пенсионеры - оно предназначается людям любого возраста с группой инвалидности, получающим пособие по линии Пенсионного фонда России (ПФР). Для получения выплаты необходимо подать заявление через Госуслуги и приложить необходимые документы, включая заключение врача.
Запрос будет направлен в отделение соцзащиты. По результатам рассмотрения заявки придет уведомление о назначении пособия.
Деньги будут выданы в виде сертификата, который можно потратить для оплаты технических средств реабилитации (к ним относятся трости, костыли, ортопедическая обувь, подгузники, кресла-коляски). Все средства перечислены в каталоге, сформированном Фондом социального страхования.
Воспользоваться деньгами можно в специализированных магазинах (онлайн и офлайн), подключенных к программе сертификатов.
Ранее в России решили проиндексировать страховые пенсии по старости на 8,6 процента - выше уровня инфляции.
Итоговая прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров (с учетом уже прошедшей в январе индексации на 5,9 процента) составит в среднем 1400 рублей.
Вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщал, что средний размер пенсии после дополнительной индексации составит 18 984 рубля.