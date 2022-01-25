Конфликт между Россией и США достиг пика напряженности, и она не снижается. Несмотря на то, что переговоры продолжаются, и американская сторона собирается представить на неделе письменный ответ по вопросам обеспечения гарантий безопасности, которые требует Россия, вряд ли стоит ожидать каких-то качественных сдвигов в позициях обеих сторон.

Эскалация конфликта выгодна слишком многим силам в мире, чтобы можно было легко ее избежать. Экономическая ситуация в мире продолжает стремительно ухудшаться в связи с ростом глобальной инфляции. Хотя пандемия коронавируса, видимо, идет на спад и завершится в скором будущем, вернуться к докризисной жизни уже не получится.

Глобальные цепочки поставок повреждены, как следствие, повреждены соответствующие финансовые потоки, связанные с их кредитованием и страхованием. Глобальная денежная масса, безумно выросшая за последние полтора года, не абсорбируется больше ростом глобальной торговли. Судя по последним движениям американских фондовых индексов, она не абсорбируется больше и сильно перегретым фондовым рынком.

Акции роста падают, потому что на мир надвигается стагфляция, и роста в реальном выражении не будет. Акции стоимости падают, потому что издержки производства начинают расти быстрее, чем производители успевают выжимать деньги из потребителей. Во многих странах мира растет социальное недовольство, которое пока что канализируется в протест против ограничения прав и свобод в связи с пандемией. Тема пандемии, однако, уходит на второй план, а экономический кризис остается.

Нужно банально переключать глобальную информационную повестку с коронавируса на что-то другое, и геополитическая эскалация, что вокруг России, что на Ближнем Востоке, что вокруг Китая – вполне годятся для этого. Раз так, то фактический срыв ядерных переговоров с Ираном, бойкот Олимпиады в Пекине и обострение между Россией и США стоит рассматривать как звенья одной цепи. Это не значит, что эти разные события сознательно синхронизируются какими-то глобальными «заговорщиками». Просто в мире «искрит» в связи с деградацией старой системы экономических связей, приоритетов и иерархий.

Перспектива эскалации конфликта на Украине, а фактически между Россией с одной стороны и США с Британией с другой стороны – все более реальна. Политические дивиденды с эскалации могут извлечь разные стороны, а экономические дивиденды получат бенефициары бюджетных потоков, связанных с обеспечением обороноспособности и безопасности.

Для Украины новый конфликт, в котором она выступит в роли жертвы России – путь к получению от Запада дополнительных гарантий безопасности и масштабных денежных вливаний, которых она не сумела добиться по итогам событий 2014 года. Тогда многие рассчитывали, что Запад сделает для Украины некий аналог «плана Маршалла», который мог бы превратить ее в успешную «витрину» для России, наподобие того, как из ФРГ в период холодной войны сделали «витрину» для всех стран советской сферы влияния. Неважно, насколько это реалистично, важно, что такие надежды есть.

Что получает Киев в случае успеха в вооруженном конфликте и возвращения контроля над Донбассом? Триумф. А что Киев теряет, если по итогам эскалации Россия, например, признает республики Донбасса и официально даст им гарантии безопасности, открыто введя туда свои войска? Фактически – ничего, с перспективой получения в самом скором будущем реальной значительной поддержки НАТО в вопросах безопасности и экономической поддержки со стороны США и ЕС.

Провоцирование конфликта Украиной может показаться отличной сделкой, если ее оценивать спекулятивно, с точки зрения баланса рисков и потенциальных прибылей. Так что не стоит уповать на их «здравый смысл», который должен победить. У элит «здравый смысл» обычно сильно отличается от «здравого смысла» простого мирного жителя.

Что же делать простому мирному жителю, у которого есть какие-то сбережения, если завтра конфликт в Донбассе будет разморожен, а против России будут введены новые жесткие санкции? Если жесткий санкционный сценарий выглядит реальным, и у вас есть сбережения в различных классах активов, следует учитывать ряд факторов.

1. Российские акции. В случае роста напряженности, из них еще до объявления новых санкций заблаговременно пойдет бегство остатков иностранного капитала. Их дальнейшее падение, если оно случится в ближайшие дни без видимой причины, можно рассматривать как дурной знак: инсайдеры будут действовать на опережение событий. Поэтому их можно продавать. Потом, долетев до последнего дна, некоторые из российских акций могут стать очень привлекательной темой для долгосрочных инвестиций, но окончательное дно еще надо будет увидеть.

Многие скажут, что, напротив, сейчас уже отличный момент, чтобы покупать российские акции в расчете на положительный исход политического кризиса. Но, во-первых, положительный исход остается под вопросом, а во-вторых, российский рынок, даже потеряв 500 пунктов по индексу РТС от осенней вершины в районе 1900 (падение около 26%), все еще недешев. Индекс РТС осенью 2018-го, когда обсуждались санкции против «Русала» и российского долгового рынка, а нефть также была в районе $80 за баррель Brent, был в районе 1100-1200, примерно на 200-300 пунктов ниже, чем сейчас. Так что падение индекса РТС еще на 15-20% даже без каких-то значимых поводов, просто при сохранении текущего уровня риторической политической напряженности, не будет удивительным.

2. Иностранные акции. Если вы инвестируете в иностранные рынки через российского брокера – стоит закрыть все позиции, потому что в случае разрушения финансовой логистики по ним, вполне возможно, перестанут проводиться расчеты. Что толку, что акции продолжат числиться за вами в каком-то депозитарии, если они будут там заморожены, а дивиденды по ним не поступят к вам на счет?

3. Валюта. Можно купить на имеющуюся валюту реальные ценности – инвестиционные драгметаллы, золотые и/или серебряные монеты или импортные товары длительного пользования. Если планировали крупные покупки, не откладывайте их, тем более что цены товаропроизводителей растут повсеместно.

4. Криптовалюта. Вывести всю имеющуюся криптовалюту в «холодные» кошельки. Аккаунты на криптобиржах, открытые с прохождением процедур KYC и идентифицированные с российским гражданином, могут быть заморожены. Учитывая обсуждение темы запрета криптовалюты в России, на который нацелился Банк России, законопослушным гражданам вообще стоит избавиться от таких активов, а не очень законопослушным иметь в виду, что во время напряженности силовые структуры становятся гораздо бдительнее, чем в мирное время.

5. Облигации федерального займа. Если ОФЗ подпадут под санкции, то здесь уже очень вероятно, что Банк России «подставит плечо» рынку, и выкупит «слив». Этот рынок, в отличие от рынка акций, важен для правительства. Так что тем, кто инвестировал в бумаги с небольшой (год-полтора) дюрацией и хорошей доходностью, дергаться, на мой взгляд, не стоит. При этом стоит иметь в виду, что кривая доходности сейчас «плоская», а длинные бумаги могут все же ощутимо подешеветь. Долговой рынок будет закладываться на длительный период высокой инфляции и дальнейший рост ключевой ставки Банка России. Так что, возможно, имеет смысл сократить дюрацию облигационного портфеля, пока это можно сделать без потери в доходности.