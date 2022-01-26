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42 минуты назад

В России повысят выплаты неработающим пенсионерам

Совет Федерации одобрил законопроект об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 8,6%. Соответствующее решение было принято на заседании 26 января. За принятие законопроекта проголосовали 144 сенатора.

Заседание транслируется на официальном сайте Совета Федерации. За принятие закона, который позволяет с 1 января 2022 года проиндексировать выплаты неработающим пенсионерам выше инфляции, проголосовали 144 сенатора. Решение было принято единогласно.

Ранее Госдума РФ рассмотрела и одобрила закон об индексации пенсий сразу в трех чтениях. В случае принятия поправок доплату получат 30,8 миллиона россиян-получателей страховой пенсии. По словам зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, в среднем пенсии повысятся на 1,4 тысячи рублей. Прибавка к выплатам по старости составит 1,5 тысячи рублей. Пенсии с учетом индексации пожилые люди получат уже в феврале, передает «Национальная служба новостей».

Пенсионные накопления предложили тратить на покупку жилья

Проиндексировать пенсию на 8,6% вместо запланированных 5,9% поручил президент РФ Владимир Путин. Новый закон не предусматривает индексацию пенсий работающим пенсионерам. По словам пресс-секретаря президента РФ, планы по ней также остаются в силе.

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