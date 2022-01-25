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1 час назад

Эксперт посоветовал покупать золото, чтобы защититься от обвала рубля

Курс рубля немного оправился от пережитого в понедельник шока, но все равно остался выше 78,5 за доллар на открытии торгов Мосбиржи во вторник, 25 января. Курс евро к 11:00 составил 88,87.

Как считает ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский, у российской валюты на этой неделе практически нет шансов снова вернуться ниже 77, несмотря на позитивные факторы, которые по идее должны ее поддерживать.

«Налоговый период и нефть, которая продолжает торговаться на рекордных за последние годы уровнях, окажут рублю поддержку, но вряд ли эта поддержка будет достаточна для преодоления слабости. В лучшем случае, он вернется обратно несколько ниже 77 за доллар к концу недели. Едва ли возможная коррекция будет более значительной, так как доллар прервал тренд ослабления на FOREX и снова растет по отношению к своим основным конкурентам», - дает прогноз курса доллара аналитик.

Золото, тем временем, продолжает демонстрировать силу, сопротивляясь коррекции на фоне возобновившего рост доллара.

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«Мы сохраняем рекомендацию удерживать покупки золота, ожидая дальнейшего роста цен на драгметаллы, чему способствует как раскручивание глобальной инфляции, так и общий рост геополитической напряженности в мире – вокруг России и на Ближнем Востоке. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем продолжения восстановления золота в район 1850 долларов за унцию и, возможно, выше», - говорит эксперт.

Личный счет,Видео,Дмитрий Голубовский,
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