Курс рубля немного оправился от пережитого в понедельник шока, но все равно остался выше 78,5 за доллар на открытии торгов Мосбиржи во вторник, 25 января. Курс евро к 11:00 составил 88,87.
Как считает ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский, у российской валюты на этой неделе практически нет шансов снова вернуться ниже 77, несмотря на позитивные факторы, которые по идее должны ее поддерживать.
«Налоговый период и нефть, которая продолжает торговаться на рекордных за последние годы уровнях, окажут рублю поддержку, но вряд ли эта поддержка будет достаточна для преодоления слабости. В лучшем случае, он вернется обратно несколько ниже 77 за доллар к концу недели. Едва ли возможная коррекция будет более значительной, так как доллар прервал тренд ослабления на FOREX и снова растет по отношению к своим основным конкурентам», - дает прогноз курса доллара аналитик.
Золото, тем временем, продолжает демонстрировать силу, сопротивляясь коррекции на фоне возобновившего рост доллара.
«Мы сохраняем рекомендацию удерживать покупки золота, ожидая дальнейшего роста цен на драгметаллы, чему способствует как раскручивание глобальной инфляции, так и общий рост геополитической напряженности в мире – вокруг России и на Ближнем Востоке. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем продолжения восстановления золота в район 1850 долларов за унцию и, возможно, выше», - говорит эксперт.