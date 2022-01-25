«Налоговый период и нефть, которая продолжает торговаться на рекордных за последние годы уровнях, окажут рублю поддержку, но вряд ли эта поддержка будет достаточна для преодоления слабости. В лучшем случае, он вернется обратно несколько ниже 77 за доллар к концу недели. Едва ли возможная коррекция будет более значительной, так как доллар прервал тренд ослабления на FOREX и снова растет по отношению к своим основным конкурентам», - дает прогноз курса доллара аналитик.