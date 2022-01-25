Россиян предупредили о подорожании хлеба

Российское подразделение финского производителя хлебобулочных изделий Fazer Group предупредило торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию, пишет РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В письме директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия Бренера контрагентам говорится, что с 1 февраля отпускные цены вырастут от 16,5% до 30% в зависимости от категории продукции.

Председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин, комментируя информацию о грядущем подорожании продукции Fazer, заявил, что за последние годы затраты пекарей выросли, а доходы сильно упали. При этом он отметил, что в январе 2022 года не произошло ничего, что могло бы заставить производителей поднять цены на треть.

Fazer входит в пятерку крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в России, но производит более дорогую продукцию, чем социально значимые «нарезной» и «дарницкий».

В булочно-кондитерском холдинге «Коломенский» сообщили, что последний раз повышали цены на свою продукцию в сентябре 2021 года. Генеральный директор холдинга Дмитрий Козлов пообещал еще одно подорожание в 2022 году, поскольку сентябрьское повышение полностью не компенсировало рост затрат на сырье.