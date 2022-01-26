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1 час назад

Доллар по 30: когда россиянам ждать роста рубля

Финансовый аналитик Степан Демура заявил, что мечты россиян о долларе по 30 рублей могут исполниться только в том случае, если власти проведут деноминацию российской валюты. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Доллар по 30: когда россиянам ждать роста рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда доллар стоил около 30 рублей, Демура спрогнозировал рост американской валюты в два раза и оказался прав. Аналитик уверен, что доллар не упадет, если не будет деноминации, как, к примеру, было в Белоруссии.

«Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще три», - сказал аналитик.

В то же время Демура подчеркнул, что «особого смысла» в деноминации нет. Единственной целью ее проведения он назвал «повышение престижа державы». Аналитик напомнил, что это уже случалось в России - в 1998 году.

«С тех пор у нас люди иногда любят говорить: «Вот при советской власти доллар был 68 копеек, а сейчас он у нас 30, а уж теперь и все 70 рублей». Но если бы не деноминация тогда, доллар сегодня на самом деле был бы не 70, а 7000 рублей, а это, согласитесь, давит на психику», - отметил Демура.

По его мнению, следующей деноминации стоит ждать, если доллар достигнет 125–127 рублей.

Ранее Демура заявил, что действия американских властей способны обвалить российскую валюту до отметки в 125 рублей за доллар.

Экономист подчеркивал, что санкции, которые вводят США, «имеют достаточно опосредованное отношение к динамике рубля, но подтверждают давно намеченные Вашингтоном цели».

По его мнению, сначала доллар может подняться до 87 рублей, затем - до 95, «а там уже 125 и дальше».

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