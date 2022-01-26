Доллар по 30: когда россиянам ждать роста рубля

Финансовый аналитик Степан Демура заявил, что мечты россиян о долларе по 30 рублей могут исполниться только в том случае, если власти проведут деноминацию российской валюты. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Когда доллар стоил около 30 рублей, Демура спрогнозировал рост американской валюты в два раза и оказался прав. Аналитик уверен, что доллар не упадет, если не будет деноминации, как, к примеру, было в Белоруссии.
«Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще три», - сказал аналитик.
В то же время Демура подчеркнул, что «особого смысла» в деноминации нет. Единственной целью ее проведения он назвал «повышение престижа державы». Аналитик напомнил, что это уже случалось в России - в 1998 году.
«С тех пор у нас люди иногда любят говорить: «Вот при советской власти доллар был 68 копеек, а сейчас он у нас 30, а уж теперь и все 70 рублей». Но если бы не деноминация тогда, доллар сегодня на самом деле был бы не 70, а 7000 рублей, а это, согласитесь, давит на психику», - отметил Демура.
По его мнению, следующей деноминации стоит ждать, если доллар достигнет 125–127 рублей.
Ранее Демура заявил, что действия американских властей способны обвалить российскую валюту до отметки в 125 рублей за доллар.
Экономист подчеркивал, что санкции, которые вводят США, «имеют достаточно опосредованное отношение к динамике рубля, но подтверждают давно намеченные Вашингтоном цели».
По его мнению, сначала доллар может подняться до 87 рублей, затем - до 95, «а там уже 125 и дальше».