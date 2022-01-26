Доллар по 30: когда россиянам ждать роста рубля

«С тех пор у нас люди иногда любят говорить: «Вот при советской власти доллар был 68 копеек, а сейчас он у нас 30, а уж теперь и все 70 рублей». Но если бы не деноминация тогда, доллар сегодня на самом деле был бы не 70, а 7000 рублей, а это, согласитесь, давит на психику», - отметил Демура.