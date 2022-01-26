В России подорожает детское питание

Крупнейший российский производитель детского питания под брендом «ФрутоНяня» АО «Прогресс» предупредил торговые сети о повышении цен с 1 февраля в среднем на 15,5%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию письма гендиректора компании Натальи Медуновой ретейлерам.

Фото: ТАСС ТАСС

Она объяснила свое решение продолжающимся ростом цен на основное сырье на фоне кризиса грузоперевозок, ожиданиями на рынках на фоне пандемии, а также неблагоприятными погодными условиями для производства сельскохозяйственных культур.

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По словам Медуновой, стоимость фруктовых концентратов в среднем поднялась на 26,8–33,3%. Свежие и замороженные фрукты и овощи подорожали на 30,9%, молочное сырье — на 20%, гречка, овес и рис — на 19%.

Подорожали в два раза и жестяные крышки. Кроме того, картон и гофра стали дороже на 50%, алюминий и пластик — на 25–100%. Что касается затрат на доставку продукции, то они увеличились примерно на 30%, сказано в письме. Согласно приложению к обращению, компания «Прогресс» намерена повысить цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы, десерты и пр.

В 2021 году «ФрутоНяня» занимала 31,2% российского рынка детского питания, ее оборот составил 169,39 млрд рублей, следует из данных Euromonitor International. «Агуша» (принадлежит PepsiCo) занимала второе место с долей в 17,7%, а марка Danone «Тёма» - третье (5,8%). Собеседник издания в крупном производителе продуктов отметил, что детское питание, особенно для раннего возраста, является одной из категорий, где высока доля импортного сырья, которое особенно сильно подорожало из-за девальвации рубля. Согласно его данным, у «Прогресса» доля импортных ингредиентов в продуктах может составлять более 60%.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев заявил, что такой рост отпускных цен является необходимым шагом для поддержания доходности. Как отметил другой собеседник издания, торговые сети с высокой долей вероятности примут предложение «Прогресса», который выступает лидером категории и имеет значительную переговорную силу. Сети, вероятно, попробуют смягчить эффект от роста цен, разбив процесс на несколько этапов или даже временно пожертвовав частью своей маржи, полагает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Данные NielsenIQ свидетельствуют о том, что в 2021 год продажи детского питания в офлайн-рознице в натуральном выражении упали на 6%, в денежном — на 1,9% год к году.

Большинство крупных производителей повысят цены во всех основных категориях за исключением социально значимых, базовых продуктов, указал собеседник издания среди поставщиков.

В Минсельхозе подтвердили, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности вынуждены работать в условиях значительного роста издержек в связи с удорожанием упаковки, топлива, электроэнергии, логистических услуг и других составляющих себестоимости.