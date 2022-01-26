Песков раскрыл местонахождение денег Путина

«Смотрите, скажем так, не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов у представителей российского руководства, банковских счетов, недвижимости, <...> но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией», — добавил Песков, пояснив, что высшему руководству страны и чиновникам давно запрещено иметь активы за рубежом.