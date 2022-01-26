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46 минут назад

Деньги Путина оказались в «России»

Президент России Владимир Путин держит свои деньги в банке «Россия», который находится под санкциями США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя призывы Вашингтона заморозить активы Путина, передает РИА Новости.

Песков раскрыл местонахождение денег Путина
Фото: ТАССТАСС

По его словам, угрозы США заморозить активны не болезненны для высших чиновников России, но политически деструктивны.

«Смотрите, скажем так, не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов у представителей российского руководства, банковских счетов, недвижимости, <...> но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией», — добавил Песков, пояснив, что высшему руководству страны и чиновникам давно запрещено иметь активы за рубежом.

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Во вторник, 25 января, президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций в отношении Путина в случае вторжения России на Украину. Также Байден заявил, что эскалация вокруг Украины может изменить мир.

«Если силы двинутся туда, это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны», — отметил американский лидер.

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