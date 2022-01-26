Как выгодно досрочно погасить ипотеку

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с «Российской газетой» рассказала, как правильно досрочно погасить ипотеку. Это можно делать частями или полностью. Благодаря досрочному частичному погашению ипотеки можно уменьшить размер основного долга и общую переплату по процентам, пояснила Дайнеко.

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Для оформления частичного погашения долга потребуется заполнить заявление в банке при внесении денег. В заявлении нужно указать сумму к погашению. Если просто положить деньги на счет, их будут списывать по графику текущих платежей, отметила эксперт.

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При частичном досрочном погашении есть возможность либо уменьшить сумму ежемесячного платежа, либо срок кредитования, указала Дайнеко. Сокращение срока может помочь уменьшить сумму переплаты. Также при уменьшении ежемесячного платежа снижается общая финансовая нагрузка заемщика. Для создания гарантии платежеспособности в трудные времена можно выбрать снижение платежа, при этом продолжать платить все ту же сумму, что и раньше (часть будет уходить в обязательный платеж, а часть - на досрочное погашение по заявлению). Такой подход в дальнейшем снизит ежемесячный платеж и в дальнейшем поможет закрыть ипотеку раньше, отметила Дайнеко.

«Но для этого нужно, чтобы в договоре не было минимальных ограничений по сумме досрочного погашения (например, не менее 40% от платежа). Приятным бонусом досрочного частичного погашения будет снижение стоимости страховки. Для снижения тарифа по закону требуется погасить 30% от суммы долга, но большинство страховых компаний лояльны к клиентам в этом вопросе - в расчет страхования берется просто остаток по ипотеке», - пояснила Дайнеко.

При полном погашении ипотеки нужно внести на счет всю оставшуюся сумму долга и проценты, которые были начислены после последнего платежа.

«Если для погашения ипотеки использовался материнский капитал, нужно будет наделить долями в квартире членов семьи. По закону доли необходимо выделить в течение 6 месяцев после погашения кредита. Сделать это нужно после того, как обременение с недвижимости будет снято. Доли выделяются членам семьи, имеющимся на момент выделения долей», - отметила Дайнеко.

В первой половине срока гасить ипотеку более выгодно, чем во второй, так как в первую половину срока кредитования в пропорции платежа больше процентов (основной долг выплачивается медленно), а ближе к окончанию срока погашается преимущественно основной долг, подчеркнула Дайнеко.