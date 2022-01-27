Стоимость ПЦР-тестирования на COVID-19 попросили снизить

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой снизить стоимость ПЦР-тестирования на коронавирус в лабораториях. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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В ОНФ попросили проверить медицинские учреждения на предмет «коллективного доминирования» при проведении диагностики. Также были подсчитаны цены в 477 лабораториях во всех российских регионах. Выяснилось, что в 13 из 85 субъектах стоимость превышает две тысячи рублей, еще в 11, в том числе в Москве — более 2,5 тысяч рублей. Среднероссийская цена составила 1,67 тысячи рублей.

«Общероссийский народный фронт» просит ФАС предписать снизить цену тестирования на COVID-19 до 800-1000 рублей при выявлении нарушений. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов напомнил, что заболеваемость коронавирусом на фоне распространения омикрон-штамма растет, что может привести к повышению стоимости.

По его словам, если частная медицина поднимет цены, это создаст дополнительное давление на систему ОМС, которая и так работает на пределе возможностей. «У участников рынка было время, чтобы подготовиться, граждане уже вложили достаточно средств в развитие их инфраструктуры», — добавил представитель «Общероссийского народного фронта».

Руководитель блока экономических исследований юридической компании Kulik & Partners Law. Economics Татьяна Басова напомнила, что летом 2021 года ФАС уже проводила проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов в частных лабораториях и не нашла нарушений.