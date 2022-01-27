В России подорожал крепкий алкоголь

Минфин разместил на официальном портале правовой информации приказ о повышении минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. В документе отмечается, что минимальная розничная цена водки выросла на 7,4%, коньяка – на 7,6%.

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Таким образом, водка подорожала с 243 до 261 рубля за 0,5 литра. Коньяк подорожал с 445 до 480 рублей, бренди – с 324 до 348 рублей.

С помощью минимальных цен государство ведет борьбу с нелегальным алкогольным сектором. При расчете цен учитывают затраты на сырье и производство, акцизы и инфляцию. В конце 2021 года сообщалось, что почти все компоненты для выпуска алкоголя подорожали в среднем на 20-25%, а по ряду позиций рост цен составил 100-150%.

Ранее в январе директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что в 2022 году стоимость алкоголя в России вырастет на фоне общей инфляции. Еще одним поводом для подорожания станет повышение акцизов и минимальной розничной цены. С 1 января алкогольный акциз вырос на 4-5%. По мнению Дробиза, крепкий алкоголь станет дороже в среднем на 5%. Однако это касается только отечественной продукции. Стоимость импортного алкоголя будет зависеть, в частности, от курса доллара, отметил Дробиз.