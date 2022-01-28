В Белоруссии рекордно подорожал картофель

Правительство Белоруссии ввело с 26 января предельно допустимые цены на картофель. Порядок регулирования цен установлен постановлением Совета министров республики. "Предельная максимальная розничная цена на картофель (с учетом НДС) в январе не должна превышать 1,38 белорусских рублей, в феврале-марте - 1,4 бел. руб., в апреле - 1,41 бел. руб., а в мае - 1,43 бел. руб. за 1 кг", - отмечается в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. Один белорусский рубль сейчас равняется 30 российским рублям. То есть, один килограмм белорусской картошки не должен стоить дороже 41 рубля, что примерно сопоставимо с ценами на российский картофель. Один килограмм немытого картофеля в российской торговой сети "Перекресток" продается за 49 руб., мытого - за 59 руб. Под госрегулирование попали также морковь, капуста, свекла, лук - овощи из "борщевого набора", а также яблоки. Ценники переписали в МАРТе Картофель считается в Белоруссии социально значимым товаром и цены на него регулировались и раньше. Разрешалось проводить повышение стоимости в январе-феврале на 0,9%, в марте-декабре - на 0,3% к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Но этого оказалось недостаточным, остановить рост цен не получилось. За 2021 год ценник на картофель, по данным Белстата, вырос на 66%. При этом розничные цены в январе оказались уже заметно выше обозначенных в постановлении Совмина. Когда белорусские журналисты обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с вопросом, должна ли торговля переписывать ценники, подгоняя их под установленный "потолок", чиновники ответили так: распродать имеющиеся запасы по старым высоким ценам можно. Но ценники на новые партии картошки, даже по уже заключенным ранее договорам, придется переделывать. За нарушение - штраф до 640 руб. или в двукратном размере от той выручки, которая получится между фактической ценой и предельно установленной. "Ужесточение подходов обусловлено защитой внутреннего рынка, а также с учетом опережающего темпа роста цен на данную продукцию в сопредельных странах", - отметили в МАРТ. Местные СМИ сдержанно описывают проблему роста цен на овощи и яблоки. Но со стороны ситуация с ценами на картофель впечатляет. Традиционно картофель - основной продукт любой белорусской семьи. "Белоруссия считается "картофельной державой". По крайней мере, по объемам потребления этого овоща на душу населения, так и есть", - говорит исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников. За год белорусский потребитель съедает, по официальным данным, 210 кг картофеля. Для сравнения, россиянин съедает всего 50-60 кг, максимум - 80 кг, добавляет Красильников. Но по производительности картофеля Белоруссия отнюдь не лидер. На первом месте по производству картофеля - Китай (95 млн тонн в год). На втором - Индия (50 млн т). А Белоруссия собрала в 2021 году 4,9 млн тонн (меньше на 300 тыс. т, чем в 2020-м). Из них в личных хозяйствах Белоруссии собрано более 4 млн т. А промышленное производство составило всего 866 тыс. т. Столько в среднем производит картофеля одна только Брянская область в России. Зато белорусский картофель считается качественным. Президент РБ Александр Лукашенко даже преподносил его в качестве презента (четыре мешка с личного огорода) российскому президенту Владимиру Путину и певице Алле Пугачевой. "Очень вкусная", - отзывался о белорусской картошке глава Чечни Рамзан Кадыров, побывав однажды с визитом в Минске. Подсели на импорт Минсельхозпрод Белоруссии, когда выяснилось, что страну постиг в очередной раз неурожай картофеля, заверил, что беспокоиться не о чем, своего картофеля на всех хватит. Между тем, ситуация с картофелем такая, что осенью прошлого года во время всенародного сбора, Белоруссия впервые за многие годы стала импортировать картофель. Продукт идет в основном из Украины, сообщал портал East Fruit. То есть, из экспортера своих знаменитых корнеплодов Белоруссия превратилась в импортера, причем в разгар уборки, когда проблем с картофелем на прилавках, по идее, быть не должно. Впрочем, эксперты опрошенные "Газетой.Ru", дают понять, что импорт картофеля из Украины оседает, скорее всего, не в Белоруссии, а в России. Это напоминает историю с "белорусскими" креветками, лососем и киви, уточняли эксперты. Красильников из Картофельного союза объясняет рост цен на картофель в Белоруссии климатическими катаклизмами – засухой и проливными дождями, накрывшими не только Белоруссию, но чуть ли не всю Евразию. Кроме того, росту цен на картофель способствовали антиковидные ограничения. "Урожай картофеля часто и собирать-то было некому в условиях закрытых границ. В итоге в Польше, например, картофель подорожал на 111%", - говорит Красильников. Если не будут привередничать Если все-таки своих корнеплодов белорусам в этот раз не хватит, будет ли страна закупать картофель в России? Экcперты разошлись во мнении, отвечая на этот вопрос. "Я сомневаюсь, что Белоруссия будет покупать российский картофель. У них сильно развито фермерство, и платить за картошку они, в принципе, не привыкли", - говорит председатель Тверского регионального отделения "Деловой России" Юрий Коробов. Он считает, что та картошка, которая сейчас остается в России и относительно хорошо сохранилась, уступает по вкусовым качествам белорусской. "А белорусы знают толк в картошке, и покупать невкусную просто не будут", - считает предприниматель Коробов. Но если белорусы не будут привередничать, то картофеля в России хватит для поставок в Белоруссию. "Товарные возможности для экспорта картофеля, в том числе в Белоруссию, у нас имеются", - говорит руководитель сельхозкооператива "Новгородский аграрий" Денис Павлюк. Красильников из Картофельного союза не исключает, что Белоруссия сможет при желании импортировать картофель из России. "Белорусский бизнес и сейчас закупает российский картофель. Но в основном для переработки – из него делают чипсы или замороженный картофель "фри". То есть, у белорусского бизнеса дорожка к российским партнерам проложена", - говорит Красильников. Помешать экспорту картофеля в Белоруссию может разве что рост цен в России. Вместе с затратами на логистику российский картофель может стать неконкурентным на белорусском прилавке. "Сейчас ожидается рост оптовых цен на картофель, примерно на 20%. Это сезонное повышение, обычное для российского внутреннего рынка. Такой рост цен будет продолжаться до нового урожая", - заключает новгородский аграрий Павлюк. С другой стороны, что делать белорусским властям, если цены на картофель продолжат стремительно расти вопреки прямому запрету? Докупать картофель в соседних странах, скорее всего, придется. Иначе не получится сбить розничный ценник в границах "картофельной державы", единодушны эксперты.