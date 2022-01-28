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57 минут назад

Раскрыта стоимость самого дорогого авиабилета по России в январе

Самым дорогим перелетом по России в январе оказался рейс из Москвы во Владивосток — стоимость авиабилета в одну сторону составила 244,7 тысячи рублей. Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Раскрыта стоимость самого дорогого авиабилета по России
Фото: Пелагия Тихонова / КоммерсантъПелагия Тихонова / Коммерсантъ

На втором месте среди наиболее затратных перелетов стал рейс из Москвы в Благовещенск за 199 тысяч рублей в обе стороны. Третье место по дороговизне занял билет из Красноярска в Краснодар стоимостью 133,8 тысячи рублей туда-обратно.

Также в список вошли полеты из Москвы в Сочи (121 тысяча рублей туда-обратно), из Москвы в Хабаровск (117 тысяч рублей), из Сочи в Москву (112 тысяч рублей) и еще один билет из Москвы в Сочи (111 тысяч рублей). Закрывает рейтинг полет из Москвы в Омск, который обошелся клиенту сервиса в 98 тысяч рублей в обе стороны.

Рейтинг самых дорогих зарубежных направлений возглавил рейс из Москвы в Кастри (Сент-Люсия) стоимостью 400 тысяч рублей в одну сторону. Второе и третье места заняли полеты туда-обратно из Москвы на Пхукет за 344 и 278 тысяч рублей. В пятерку лидеров также вошел билет из Москвы в Лондон в одну сторону за 210 тысяч рублей и билет из Москвы в Дубай за 188 тысяч рублей.

Ранее в декабре эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали стоимость самого дорого авиабилета, приобретенного россиянам на Новый год. Наиболее дорогостоящим оказался перелет из Москвы в Канкун (Мексика) на 2 января — клиент сервиса заплатил за билет в обе стороны в бизнес-классе 450 тысяч рублей.

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