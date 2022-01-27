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14 часов назад

Какие социальные выплаты и пособия увеличатся с 1 февраля

Размер ряда социальных выплат и пособий увеличится с 1 февраля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством, пишет «Пятый канал».

Какие социальные выплаты и пособия увеличатся с 1 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, размер материнского капитала при рождении первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, при рождении второго и последующих детей пособие вырастет до 693 тысяч рублей.

Регионы также получат субсидии для строительства умных спортивных площадок и залов шаговой доступности, оснащенных современными тренажерами и бесплатным интернетом.

Как следует из сообщения на сайте кабмина, размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 8,4%.

Речь в том числе идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация также коснется ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью.

С 2018 года в России установлен единый порядок индексации социальных выплат – это происходит один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

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