Россиянам посоветовали не покупать валюту

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов в беседе с агентством «Прайм» заявил, что сейчас не лучшее время для операций с валютами. Рубль теряет позиции в основном в связи с нарастанием напряжения между Россией и Западом на фоне слухов о возможной эскалации конфликта на Украине. По его словам, подобные периоды нестабильности просчитать весьма проблематично.
«В целом шансы реальной эскалации конфликта на Украине невелики, и, как это было ранее, напряженность спадет через несколько недель, а курс российской валюты, скорее всего, вернется к более привычным уровням в 74–76 рублей за доллар. Также хочется отметить, что ЦБ РФ не стал скупать валюту в рамках бюджетного правила, что оказывает поддержку рублю», — подчеркнул Маслов.
Эксперт не рекомендует покупать валюту сейчас из-за большой вероятности укрепления рубля после очередного витка дипломатических встреч представителей России и Запада и снижения геополитической напряженности после этого.
Ранее сообщалось, что, по данным ВТБ, на этой неделе россияне стали обменивать иностранную валюту в два раза чаще на фоне роста курсов доллара и евро. Отмечается, что в большинстве случаев граждане обменивают иностранную валюту на рубли. Таким образом, в начале 2022 года тренд на девалютизацию сбережений усилился. В первые две рабочие недели года продажа валюты составляла также порядка 60% от общего объема конверсии, отметили в ВТБ.
На фоне геополитических факторов 26 января курс доллара в ходе торгов повысился на 1,75% (+1,6 руб.) до 80,2 рублей. Последний раз на этой отметке доллар торговался в начале ноября 2020 года. Курс евро вырос на 1,2%, превысив 90 рублей.
27 января после заявления МИД РФ о недопустимости войны между Россией и Украиной курс доллара упал сразу на 1,7 рубля, до 77,6 рубля, евро подешевел на 2,6 рубля до 86,5 рубля.