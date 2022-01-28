Россиянам посоветовали не покупать валюту

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов в беседе с агентством «Прайм» заявил, что сейчас не лучшее время для операций с валютами. Рубль теряет позиции в основном в связи с нарастанием напряжения между Россией и Западом на фоне слухов о возможной эскалации конфликта на Украине. По его словам, подобные периоды нестабильности просчитать весьма проблематично.

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«В целом шансы реальной эскалации конфликта на Украине невелики, и, как это было ранее, напряженность спадет через несколько недель, а курс российской валюты, скорее всего, вернется к более привычным уровням в 74–76 рублей за доллар. Также хочется отметить, что ЦБ РФ не стал скупать валюту в рамках бюджетного правила, что оказывает поддержку рублю», — подчеркнул Маслов.

Эксперт не рекомендует покупать валюту сейчас из-за большой вероятности укрепления рубля после очередного витка дипломатических встреч представителей России и Запада и снижения геополитической напряженности после этого.

Ранее сообщалось, что, по данным ВТБ, на этой неделе россияне стали обменивать иностранную валюту в два раза чаще на фоне роста курсов доллара и евро. Отмечается, что в большинстве случаев граждане обменивают иностранную валюту на рубли. Таким образом, в начале 2022 года тренд на девалютизацию сбережений усилился. В первые две рабочие недели года продажа валюты составляла также порядка 60% от общего объема конверсии, отметили в ВТБ.

На фоне геополитических факторов 26 января курс доллара в ходе торгов повысился на 1,75% (+1,6 руб.) до 80,2 рублей. Последний раз на этой отметке доллар торговался в начале ноября 2020 года. Курс евро вырос на 1,2%, превысив 90 рублей.