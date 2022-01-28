«Не время для кэша»: россиянам дали совет по сбережениям

В условиях напряженной геополитической ситуации сбережения целесообразно инвестировать в активы, а не держать в форме наличных, заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Рекомендую валюту не держать в долларах, а перевести в долларовые активы. Серьезные санкции могут ограничить хождение валюты в России, а прямые санкции против банков гипотетически могут привести к выдаче валютных депозитов рублями по определенному банком курсу», – считает эксперт.

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Сосновский напомнил, что главным врагом денег является инфляция, в современных условиях «они не выживают». По его словам, деньги необходимы как объект трат и инвестиций.

«Сейчас не время для кэша», – добавил он.

При этом вопрос продажи или покупки валюты остается сложным. Продавать американскую валюту нужно, если человек считает, что обстановка в мире будет улучшаться, указал Сосновский. Покупать валюту стоит, если есть уверенность, что стороны придут к открытому военному конфликту, за которым последуют санкции и контрсанкции, отметил он.

Эксперт связывает активную продажу доллара, наблюдаемую сейчас, с осознанием граждан, что бурный рост валюты основан лишь на страхе военного конфликта на Украине.

«Российский гражданин очень оптимистичен (это норма для спокойствия в наше непростое время), в войну не верит, а значит ждет, что доллар и евро снова откатятся, как только обстановка начнет разряжаться», – подытожил Сосновский.

Ранее сообщалось, что, по данным ВТБ, объем обмена валюты в России с 24 по 26 января увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущими неделями. Операции по продаже иностранной валюты достигли около 60% от их общего числа. Россияне стали продавать доллары и евро на фоне высоких курсов иностранных валют. Тенденция к девалютизации сбережений усилилась с начала 2022 года, подчеркнули в ВТБ.