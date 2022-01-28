Работающим без трудового договора предложили разрешить больничные

Минтруд РФ предлагает оформлять больничные листы работающим по договорам гражданско-правового характера, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минтруд выступил с инициативой ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию с 1 января 2023 года. Таким образом, работодатели смогут оплачивать одним платежом взносы на пенсионное, социальное и обязательное медицинское страхование.
Изменениями предлагается установить единый круг застрахованных лиц. Это позволит выдавать больничные работающим не только по трудовым договорам, но и по гражданско-правовым договорам.
Также предложено установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования. При этом все существующие льготные категории плательщиков предлагается объединить в три группы, сохранив все льготы для предприятий.
В ведомстве считают, что ведение единого тарифа позволит увеличить размеры пособий.
"К 2025 году при введении единого тарифа максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели - 37,9 тыс. рублей). Это пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка. Максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) к 2025 году составит 660,9 тыс. рублей (при действующей модели - 435,9 тыс. рублей)", - сообщили в ведомстве..