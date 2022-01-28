Пенсионный фонд объединят с ФСС

Министерство труда России выступило с инициативой создания Социального фонда РФ на основе Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

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Предполагается, что Социальный фонд выступит страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями.

Провести объединение планируют с 1 января 2023 года. Статус новой организации — государственный внебюджетный фонд — закрепят и в Бюджетном, и в Гражданском кодексах.

Также с 1 января 2023 года в Минтруда предложили ввести единый тариф по страховым взносам, предусматривающий перечисление взносов для пенсионного и социального страхования единым платежом. Льготные ставки взносов предлагается объединить в три группы: 15%, 7,6% и 0%.

«Благодаря этому к 2025 году увеличатся максимальные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, по временной нетрудоспособности при стаже в восемь и более лет», — отмечают в пресс-службе Минтруда.