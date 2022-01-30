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1 час назад

В России рекрутеры ищут профессионального обнимателя и "детектива торгового зала"

В некоторых городах России в последнее время появились необычные вакансии - например, обнимателя, немецкоговорящего дегустатора пива и детектива торгового зала. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные компамybb HeadHunter.

Обниматель и хозяин жизни: самые редкие вакансии в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, в Екатеринбурге открыта вакансия наставника-обнимателя, главная задача которого - не менее 60 раз в день обнимать и говорить добрые слова воспитанникам. Платить такому специалисту готовы до 70 тыс. рублей.

Тюменские рекрутеры в поисках пивного сомелье на зарплату от 250 тыс. рублей. Правда, и требования высокие - соискателю необходимо иметь опыт работы пивоваром, а также знание немецкого языка.

В Смоленске есть свободная вакансия детектива торгового зала для "предотвращения нештатных ситуаций", а в Стерлитамаке компания ищет менеджера счастья, который должен уметь и хотеть "разруливать почти все", а также иметь "желание захватить мир". Такому специалисту предлагают от 40 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее стало известно, что до двух третей работодателей в России смогут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году. Еще 27% работодателей заявили об отсутствии изменений зарплат, а о возможном снижении оклада задумался 1% предприятий.

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