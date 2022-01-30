Подсчитано число делающих накопления россиян

Только 26%, или почти каждый четвёртый житель России, делают накопления, при этом большинство откладывает менее пяти тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании, проведённом аналитическим центром университета «Синергия», пишет РИА Новости.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По информации аналитиков, из тех, кто делает накопления, от пяти до десяти тысяч рублей откладывают 20%, ещё 9% — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч могут отложить лишь 7%.

Чаще всего россияне копят на крупные покупки, в частности на недвижимость, автомобиль, бытовую технику, путешествия, образование или просто на чёрный день.

Исследование проводилось в январе по репрезентативной выборке среди пяти тысяч человек из всех регионов России.