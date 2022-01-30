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1 час назад

Подсчитано число россиян, делающих накопления

Только 26%, или почти каждый четвёртый житель России, делают накопления, при этом большинство откладывает менее пяти тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании, проведённом аналитическим центром университета «Синергия», пишет РИА Новости.

Подсчитано число делающих накопления россиян
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

По информации аналитиков, из тех, кто делает накопления, от пяти до десяти тысяч рублей откладывают 20%, ещё 9% — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч могут отложить лишь 7%.

Чаще всего россияне копят на крупные покупки, в частности на недвижимость, автомобиль, бытовую технику, путешествия, образование или просто на чёрный день.

Исследование проводилось в январе по репрезентативной выборке среди пяти тысяч человек из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже хранить свои сбережения в рублях. Так, наибольшее количество опрошенных считает целесообразным хранить деньги в долларах и евро (46% и 44% соответственно). При этом респонденты более старшего возраста больше доверяют рублю и меньше доллару. Больше всего сторонников хранения сбережений в долларах и евро наблюдается среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. О том, что сбережения стоит хотя бы частично хранить в рублях, заявил 41% россиян: в прошлом году этот показатель составлял 48%, а в 2014-м — 71%.

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