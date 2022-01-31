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1 час назад

Экономист раскрыл, у кого вырастут пенсии и выплаты с 1 февраля

С 1 февраля в России проиндексируют выплаты инвалидам, чернобыльцам, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и участникам войны. Кроме того, повысится материнский капитал, рассказала кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

У кого вырастут пенсии и выплаты с 1 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 апреля запланировано повышение социальных и государственных пенсий. Государственные пенсии выплачивают участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф», — отметила Сорокина в беседе с агентством «Прайм».

Индексация всех этих пенсий и выплат составит 8,6%. При этом, по ее словам, с 1 августа этого года пенсии повысят тем, кто работал и уплачивал взносы на обязательное пенсионное страхование. «В 2024 году средний размер пенсий по России будет составлять 20 тысяч рублей», — добавила эксперт.

28 января стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Теперь средний размер пенсий в РФ составит 18984 рубля. Ранее соответствующий закон одобрили Госдума и Совет Федерации, пишет «Национальная служба новостей». Размер пенсий по старости был проиндексирован в связи с прогнозом инфляции Минэкономразвития на 5,9%, но реальная инфляция оказалась выше прогнозируемой и составила 8,4%, уточняет телеканал 360.

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