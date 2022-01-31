У кого вырастут пенсии и выплаты с 1 февраля

Индексация всех этих пенсий и выплат составит 8,6%. При этом, по ее словам, с 1 августа этого года пенсии повысят тем, кто работал и уплачивал взносы на обязательное пенсионное страхование. «В 2024 году средний размер пенсий по России будет составлять 20 тысяч рублей», — добавила эксперт.