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46 минут назад

Автомобили подорожают еще на 20%

Проблемы с поставками микросхем, ослабление рубля и угроза новых коронавирусных ограничений будут и дальше способствовать росту цен как на новые автомобили, так и на машины с пробегом. Об этом со ссылкой на экспертов и участников рынка пишут «Известия».

Автомобили подорожают еще на 20%
Фото: ТАССТАСС

По данным аналитиков, в 2021 году легковые автомобили в среднем выросли в цене на 31%. Сильнее всего подорожали новые Mercedes-Benz S-класса, Hyundai Elantra и Porsche Cayenne. Также лидерами по росту цен стали Kia Rio X-line, Hyundai Tucson, Renault Arkana, Lada Largus Cross, Kia Sportage, Lada Granta Cross. Цены выросли и на вторичном рынке. По сравнению с 2020 годом средняя стоимость автомобиля с пробегом поднялась на 20,8%.

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При этом участники рынка отмечают, что проблема с поставками микросхем, которая привела к дефициту новых автомобилей и росту цен на них, по-прежнему не решена и в этом году авторынок на плато не выйдет.

Если продолжит расти курс доллара, то следует ожидать увеличения стоимости импортных автомобилей до 20% в течение 2022 года, заявил гендиректор ГК «Автодом». Андрей Ольховский.

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В свою очередь руководитель группы исследований и клиентской аналитики в «Авто.ру» Алексей Муханов считает, что рост рекомендованных цен производителей будет скомпенсирован сокращением дилерских наценок.

При этом эксперты отмечают, что из-за роста цен автомобили становятся доступными все меньшему числу россиян. А при покупке новой машины они советуют поискать машину в другом регионе страны. Выбрав дилера в 300–500 км от места жительства, можно сэкономить 100–300 тыс. рублей, считают участники рынка.

В 2021 году немецкий концерн Volkswagen AG, американский Ford Motor и другие автопроизводители начали останавливать производства из-за нехватки микросхем. В последнее время автомобильным гигантам приходится конкурировать с производителями электроники, которые скупают чипы.

На дефицит также повлияла торговая война США и Китая. Заблокировав продажу чипов от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., США вынудили Huawei и ZTE закупать микросхемы про запас на один-два года. Работа некоторых линий на фабриках по производству чипов распланирована на год вперед.

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