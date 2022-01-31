Россияне бросились скупать бытовую технику

Россияне начали активно скупать крупную и мелкую бытовую технику. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей ретейлеров.

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На «AliExpress Россия» в сравнении с январем 2021 года продажи крупной бытовой техники в штуках увеличились в 3,4 раза, рассказал представитель маркетплейса. Внутри этой категории наибольший спрос пришелся на стиральные машины, продажи которых выросли в пять раз.

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«Популярнее всего модели, рассчитанные на одновременную загрузку 5 кг белья, стоимостью от 14 тыс. до 40 тыс. рублей. В 4,4 раза выросли продажи холодильников и электрических духовых шкафов, посудомоечных машин — в 2,6 раза», — добавили в российском AliExpress.

Продажи мелкой бытовой техники выросли в 1,4 раза за январь. Представитель «Ситилинка» отметил рост числа заказов с 21 января, пик выпал на 22-е число. По словам собеседника издания, категория «электрика и освещение» увеличилась на 217% в количестве заказов с 21 по 24 января в сравнении с 2021 годом, спрос на встраиваемые кухонные приборы вырос на 65%, на отдельно стоящую крупную бытовую технику — на 42%. В Ozon также зафиксировали увеличение спроса на мелкую бытовую технику. Так, продажи выросли в январе 2022 года на 79% год к году, подчеркнул представитель интернет-магазина. Наибольший спрос пришелся на роботы-пылесосы, обогреватели, вытяжные вентиляторы, электрические штопоры и ножеточки. Также россияне часто покупали очистители воздуха и отпариватели.

Продажи крупной бытовой техники за первые недели января на маркетплейсе выросли на 47% в натуральном выражении к аналогичному периоду 2021 года. Покупатели чаще всего интересовались на Ozon водонагревателями, стиральными машинами и холодильниками, отметили в пресс-службе компании.

По словам продавцов технологических товаров, россияне также начали активно покупать электронику.

«За две недели января ноутбуки на рынке в штуках прибавили порядка трети, в наших сетях спрос вырос примерно на 44%», — рассказал представитель «М.Видео — Эльдорадо».

Продажи смартфонов от российских продавцов на AliExpress за январь в сравнении с 2021 годом увеличились в 1,6 раза. Отмечается, что в основном россияне скупают устройства на Android.

Опрошенные «Известиями» представители розничных сетей считают, что ажиотаж обусловлен очередным всплеском пандемии COVID-19. В настоящее время из-за ковидных ограничений у покупателей вновь стали скапливаться деньги, подчеркнул добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. На фоне сокращения ассортимента техники из-за общемирового дефицита комплектующих и риска подорожания техники граждане совершают крупные покупки.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников ожидает, что к лету 2022 года стоимость техники, а также бытовой химии может повыситься на 20–30%.