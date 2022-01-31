Дачников предупредили о дополнительных налогах

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова предупредила, что дачникам, построившим большие бани с «прочным фундаментом», придется уплачивать дополнительный налог. Об этом она рассказала в своем блоге на платформе «Яндекс.дзен».

В законодательстве не предусмотрены отдельный налог на бани. Однако среди объектов налогообложения указаны в том числе хозяйственные строения и сооружения, расположенные на личных участках граждан.

Собственник земли должен платить налог на баню, если она относится к хозпостройкам, объяснила юрист.

По словам Сиваковой, главным критерием для определения хозпостройки считается наличие или отсутствие у нее признаков капитального строения - прежде всего, «прочного фундамента».

Если постройка на фундаменте, ее придется зарегистрировать, так как она становится объектом капитального строительства. Налог начнут начислять после того, как сведения о бане поступят в Росреестр и он сообщит о наличии на земельном участке хозяйственного строения.

При этом закон освобождает от налога одну хозпостройку на личном участке гражданина, если ее площадь не превышает 50 «квадратов». Если баня больше или это не единственная хозпостройка на даче, к ней будут применять налоговую ставку в 0,5 процента.

С 2022 года органы земельного надзора будут сообщать в ФНС о неиспользовании сельскохозяйственных земель по назначению. На основании этих данных ФНС будет начислять земельный налог по повышенной ставке в 1,5 процента вместо льготных 0,3 процента.

Если на участке, где должно вестись сельхозпроизводство, стоит баня, земельный налог может вырасти в пять раз, предупредила юрист.

Бани не разрешается возводить на участках, предназначенных для огородничества. Штраф за это может составить от 0,5 до одного процента кадастровой стоимости, но не менее десяти тысяч рублей.

С 2021 года в России начали действовать новые правила пожарной безопасности, которые коснулись дачников.

По новым правилам, костры во дворе частных домов разрешены как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву необходимо в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой и без дырок объемом не более одного кубометра.