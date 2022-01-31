Как сэкономить на платежах за коммуналку

«Нужно сравнивать свои платежи с соседями. Нужно смотреть на счетчики после отъезда. Если он прокрутился, то может в унитазе вода капать или быть другая неисправность. Есть мифические утверждения, что экономнее принимать ванную, чем душ, даже в методичках встречал такое. Это чушь полнейшая. Быстрый утренний душ не занимает и трети ванной. Нужно смотреть, чтобы не подтекали краны и закрывать воду, когда чистишь зубы», — рассказал Илья Рыбальченко.