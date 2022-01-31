Как сэкономить на платежах за коммуналку

Снизить расходы по коммунальным услугам поможет установка счетчиков, выключение электроприборов из розеток, а также экономное использование воды и получение субсидии. Об этом заявили эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко и эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук, сообщает URA.RU.
«Нужно сравнивать свои платежи с соседями. Нужно смотреть на счетчики после отъезда. Если он прокрутился, то может в унитазе вода капать или быть другая неисправность. Есть мифические утверждения, что экономнее принимать ванную, чем душ, даже в методичках встречал такое. Это чушь полнейшая. Быстрый утренний душ не занимает и трети ванной. Нужно смотреть, чтобы не подтекали краны и закрывать воду, когда чистишь зубы», — рассказал Илья Рыбальченко.
Он также отметил, что часть электроэнергии используется в то время, когда в квартире никого нет.
«Висит Wi-Fi роутер, который что-то потребляет, охранная система, телевизор включен в розетку, компьютер, другие электроприборы. Даже зарядник потребляет некоторое количество электроэнергии. Часть энергии потребляет и сам счетчик, потому что он тоже работает от электричества», — пояснил эксперт.
В свою очередь Виктор Федорук согласился с коллегой и высказал похожее мнение.
«Если стоит вопрос, как помочь малоимущим, которые концы с концами еле сводят, то выключайте электроприборы, ставьте счетчики, следите, чтобы не подкапывало. Сегодня расходы на ЖКХ огромные, и у нас есть право получить субсидию. Не стесняемся, идем в МФЦ, специалисты сами соберут все необходимые документы. Если есть долги, субсидию все равно можно получить. Нужно лишь подписать обязательство погашения долгов», — добавил он.
Отмечается, что правом на субсидии за услуги ЖКХ обладают льготные категории граждан, в числе которых ветераны, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи и малообеспеченные граждане. Так, представителям этих категорий граждан придется платить не более 10-22% от своего дохода в зависимости от региона.