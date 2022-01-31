Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
1 час назад

Как сэкономить на платежах за коммуналку

Снизить расходы по коммунальным услугам поможет установка счетчиков, выключение электроприборов из розеток, а также экономное использование воды и получение субсидии. Об этом заявили эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко и эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук, сообщает URA.RU.

Как сэкономить на платежах за коммуналку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно сравнивать свои платежи с соседями. Нужно смотреть на счетчики после отъезда. Если он прокрутился, то может в унитазе вода капать или быть другая неисправность. Есть мифические утверждения, что экономнее принимать ванную, чем душ, даже в методичках встречал такое. Это чушь полнейшая. Быстрый утренний душ не занимает и трети ванной. Нужно смотреть, чтобы не подтекали краны и закрывать воду, когда чистишь зубы», — рассказал Илья Рыбальченко.

Видео дня

Он также отметил, что часть электроэнергии используется в то время, когда в квартире никого нет.

«Висит Wi-Fi роутер, который что-то потребляет, охранная система, телевизор включен в розетку, компьютер, другие электроприборы. Даже зарядник потребляет некоторое количество электроэнергии. Часть энергии потребляет и сам счетчик, потому что он тоже работает от электричества», — пояснил эксперт.

В свою очередь Виктор Федорук согласился с коллегой и высказал похожее мнение.

«Если стоит вопрос, как помочь малоимущим, которые концы с концами еле сводят, то выключайте электроприборы, ставьте счетчики, следите, чтобы не подкапывало. Сегодня расходы на ЖКХ огромные, и у нас есть право получить субсидию. Не стесняемся, идем в МФЦ, специалисты сами соберут все необходимые документы. Если есть долги, субсидию все равно можно получить. Нужно лишь подписать обязательство погашения долгов», — добавил он.

Отмечается, что правом на субсидии за услуги ЖКХ обладают льготные категории граждан, в числе которых ветераны, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи и малообеспеченные граждане. Так, представителям этих категорий граждан придется платить не более 10-22% от своего дохода в зависимости от региона.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители