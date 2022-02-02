Депутат Госдумы анонсировала индексацию пенсий

С 1 апреля в России планируется повышение социальных пенсий. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«С 1 апреля планируется повышение социальных пенсий. Учитывая, что до начала года президентом было поручено увеличить на реальный процент инфляции минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, все социальные выплаты и пособия, зависящие от этих показателей, также будут увеличены», — пояснила Светлана Бессараб.
Депутат подчеркнула, что планируется увеличение пенсий военных пенсионеров до уровня 8,6%, согласно фактическому размеру инфляции. «Пенсии уже были проиндексированы с 1 октября прошлого года, но инфляция выросла по сравнению с произведенным увеличением, поэтому предстоит исправить это несоответствие», — уточнила Бессараб.