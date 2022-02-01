Россияне начали скупать книги по эзотерике и карты Таро

Продажи книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении в России выросли более чем на 50%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты группы «Эксмо-АСТ» (объединяет «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер» и др.).

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По итогам года рост составил более 53%, обеспечив группе 400 млн рублей доходов, следует из данных издательства «Эксмо». Для сравнения: в 2020 году продажи в этой категории росли лишь на 13%.

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«Основной интерес аудитории идет в направлении не теорий, а практических навыков — работы с подсознанием, понимания предназначения, кармических задач и поиска ресурса», — рассказала начальник отдела религии и эзотерики «Эксмо» Мария Виноградова.

Вместе с тем в «Эксмо» сообщили о падении розничных продаж религиозной литературы в 2021 году на 30%.

В «Читай-городе» не раскрыли деталей продаж по категории, однако сообщили, что в топ-3 книг оказались «Радикальное прощение» Колина Типпинга, «Пока-я-не-Я: Практическое руководство по трансформации судьбы» Дмитрия Троцкого и «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда.

Продажи литературы о психологии и позитивном мышлении в «Альпине Паблишер» в 2021 году увеличились на 46%, отметил главный редактор Сергей Турко. В «Азбуке-Аттикус» указали, что рост продаж происходит после того, как о них говорят известные блогеры.

В Wildberries сообщили об увеличении продаж бумажных книг по эзотерике. В 2021 году в десятке самых популярных оказалась «Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике» Константина Лево. Увеличился спрос и на карты Таро — на 486%. В Ozon штучные продажи книг по эзотерике выросли на 20%.

Такая динамика наблюдается и в сервисах электронных книг.

«Медитация, позитивное мышление и все в этом направлении показывают рост с лета на 30%», — отметил гендиректор Bookmate Андрей Баев.

В «Литресе» продажи эзотерических книг увеличились более чем на 12% в 2021 году в сравнении с 2020 годом и почти на 40% — с 2019 годом.

Виноградова считает, что уход эзотерики в массы связан с актуальными адаптациями древних духовных учений и философий. По ее словам, «они становятся понятнее и доступнее и работают с базовыми потребностями — стремлением к счастью, покою, успеху и благополучию».

Еще одной причиной роста популярности такой литературы стала пандемия, считают другие эксперты. По словам представителя «Читай-города», внимание к эзотерическим книгам «объяснимо возрастает в непростые времена».

В «Литресе» такую тенденцию связали с ускорением цифровизации. Там считают, что в дальнейшем интерес к эзотерической литературе будет лишь расти.