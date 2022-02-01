Защитные валюты: как спасти сбережения от колебаний рынков

Опрошенные изданием Life.ru экономисты рассказали, в какие валюты стоит вкладывать сбережения в условиях текущей геополитической ситуации.

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По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, при желании защитить сбережения от вероятных глубоких просадок лучше вложиться в швейцарский франк.

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«Пока мировые рынки только начинают реагировать на неминуемое ужесточение монетарной политики крупнейших центробанков, а геополитические риски увеличиваются. В такой обстановке лучше хотя бы часть сбережений хранить в надежных инструментах, пусть и имеющих околонулевую доходность. Это позволит купить интересные активы после того, как они начнут более глубокую нисходящую коррекцию», — считает эксперт.

Он отметил, что швейцарский франк является одной из наиболее стабильных мировых валют, в частности, благодаря устойчивости экономики страны. Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган также считает, что швейцарский франк является максимально стабильным вложением относительно любой валюты. Относительно рубля он растет в цене даже более активно, чем доллар, указал эксперт.

Говоря о японской иене, Коган отметил, что экономика страны стагнирует уже длительное время, соответственно и валюта постепенно лишается позиций относительно доллара.

«Вкладываться в иену тоже имеет смысл как в альтернативу франку. Японская валюта является одной из немногих денежных единиц, которая смогла не потерять своих позиций относительно доллара в пандемию. Так что и франк, и иену можно расценивать как неплохую альтернативу доллару», — указал Михаил Коган.

Он советует присмотреться к норвежской кроне. Эксперт отметил, что она зависима от стоимости энергоносителей, а предпосылок для серьезного снижения цен на нефть и газ сейчас не наблюдается.

«Главная проблема альтернативных валют — их достаточно проблематично приобрести в виде наличных. Не так много банков продают именно банкноты этих государств, но альтернативой может спокойно выступить брокерский счет. Причем курс там будет приятнее, чем в банковском обменнике», — добавил Коган.

Старший аналитик ИАЦ «Альп­ари» Анна Бодрова не рекомендует активно вкладываться в экзотические валюты, поскольку это не даст никаких преимуществ. Она советует создать корзину валют, в которой опорной валютой может стать доллар США. Доля останется за евро и фунтом стерлингов, еще часть средств целесообразно распределить между японской иеной, китайским юанем и швейцарским франком. Это защитит корзину от провалов на глобальном уровне, пояснила Бодрова.

Большинство аналитиков считают также, что британский фунт можно включить в мультивалютную корзину. Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров отмечает, что сохранить свои сбережения можно в любой иностранной валюте, которая входит в список резервных (доллар, евро, британский фунт, японская иена, китайский юань). Он советует приобретать валюту примерно равными частями, выбирая резервные или самые стабильные. Эксперт также считает нужным обратить внимание на швейцарский франк и шведскую крону, так как их курс очень мало меняется к рублю.

Аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что сберечь свои накопления в долгосрочном периоде можно за счет доллара или евро, так как рубль постоянно теряет свои позиции. Не стоит менять деньги, если горизонт инвестирования составляет меньше одного года. В этом случае он советует открыть вклад в банке до одного года или накопительный счет.