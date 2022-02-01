Часть россиян получит по 10 тысяч рублей

Россияне в феврале могут получить денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Деньги начислят всем, кто получит статус самозанятого, сообщает PRIMPRESS.

Среди преимуществ самозанятых – небольшая ставка налога с дохода. Она составляет 4%. Для юридических лиц сумма взимания повышается до 6%, однако это все равно ниже, чем в других случаях.

Все, кто впервые регистрируется как самозанятый, получают налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Сумму начислят автоматически после завершения процедуры оформления. Однако стоит обратить внимание на то, что потратить эти деньги по своему усмотрению не получится: их можно использовать для уплаты налогов.

Для получения статуса самозанятого необязательно иметь свой бизнес. Достаточно, чтобы у гражданина был стабильный доход, например, от репетиторства или помощи другим людям по дому.