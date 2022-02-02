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43 минуты назад

Озвучены 10 поблажек пенсионерам: за что можно не платить

Юрист Ирина Сивакова напомнила, что с февраля на счетах российских пенсионеров-должников будут оставлять сумму прожиточного минимума, кроме того, пенсионеры освобождены от уплаты некоторых госпошлин. Об этом она рассказала в своем блоге на платформе «Яндекс.дзен».

Озвучены 10 поблажек пенсионерам: за что можно не платить
Фото: ReutersReuters

С 1 февраля вступает в силу закон, гарантирующий должникам неприкосновенный остаток от зарплаты или пенсии.

По действовавшим до начала февраля правилам, за долги могли удерживать до 50 процентов дохода. Иногда из-за этого на счету должника оставалась сумма, не дотягивающая до прожиточного минимума (ПМ). С 1 февраля приставы обязаны будут оставлять на счету должника сумму, равную установленному в регионе ПМ.

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо будет обратиться с заявлением к приставам, подтвердить наличие постоянного дохода и его размер.

Послабление не распространяется на долги по алиментам, возмещению причиненного здоровью вреда или долги по компенсации за совершенное преступление.

В среднем по России величина прожиточного минимума пенсионера составляет 10 882 рубля.

Кроме того, пенсионеры освобождены от уплаты госпошлины за нотариальную доверенность на получение пенсий и пособий, а также за выдачу свидетельства при наследовании дома или квартиры.

Еще одна поблажка - все пенсионеры освобождены от уплаты налога на земельный участок площадью до 600 квадратных метров, а также на одну квартиру/комнату, один дом, гараж или хозпостройку, если площадь объекта недвижимости не более 50 «квадратов».

Следующее преимущество касается людей, получающий пенсии на карты «Мир». Они не должны платить комиссию за ее годовое обслуживание и выдачу наличных денег через банкоматы.

Сивакова напомнила, что пенсионеры с инвалидностью и ветераны труда могут рассчитывать на компенсацию при оплате услуг ЖКХ. Малоимущие пенсионеры также могут оформить субсидию на коммуналку в отделениях соцзащиты.

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