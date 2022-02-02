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1 час назад

Россиян предостерегли от опасного использования кредитов

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша в беседе с агентством «Прайм» заявил, что опасность кроется не в самих кредитах, а в неспособности граждан контролировать их обслуживание, полноценно управлять личным или семейным бюджетом, планировать доходы и расходы. Прежде всего к кредиту нужно относиться как к финансовому инструменту, отметил эксперт.

Россиян предостерегли от опасного использования кредитов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«А если это кредиты на спонтанные покупки, на «закрыть дыру в кармане», на «жить не хуже других», есть настоящая опасность подсесть на кредитную иглу, оказаться в долговой яме», — подытожил Кваша.

По его словам, кредиты являются удобным финансовым инструментом, с помощью которого можно переносить потребление из будущего в настоящее, справляться с неожиданными проблемами, инвестировать в собственное будущее. Однако зачастую, как указал эксперт, граждане сталкиваются с проблемами из-за займов. Чтобы избежать этого, Кваша советует следить за так называемым располагаемым доходом – тем, что остается после всех обязательных трат.

«Часто используют показатель долговой нагрузки – отношение платежа по кредитам к доходу. Считается, что, когда он меньше 30% — долговая ситуация относительно комфортна, от 30% до 50% — настораживающая, выше 50% — опасная. Но надо понимать, что эти показатели – про среднестатистического человека, а не конкретного», — указал эксперт.

В январе сообщалось, что, по данным Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), закредитованность россиян достигла критического уровня. Почти половина заемщиков (45%) берут новые кредиты, чтобы обслуживать уже имеющиеся.

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