Обвал рубля спровоцировал подорожание авиабилетов

Авиабилеты по зарубежным направлениям с начала зимы подорожали на 6–10% на фоне ослабления рубля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные о внутреннем курсе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

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На сайте международной дистрибьюторской системы Sabre говорится, что со 2 по 8 февраля валютный курс в соответствии с резолюцией IATA для европейской валюты определен на уровне 87 рублей, для доллара — 77,5 рубля, что на 6 и 10% соответственно превышает курс IATA, установленный с 27 октября по 2 ноября.

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На каждые €100 стоимости билета пассажирам придется заплатить дополнительно 500 рублей, а на каждые $100 — 700 рублей, отмечает издание. На тарифы на международных рейсах влияет курс рубля, поскольку у перевозчиков есть валютные расходы. При снижении курса цена упадет, при росте - увеличится, пояснил источник «Известий» в одной из крупных авиакомпаний России.

За три месяца валютных колебаний стоимость перелетов за границу выросла до 10%, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и председатель совета директоров холдинга «ВИП-Сервис» Дмитрий Горин. В ближайшие месяц-два волатильность курса как к доллару, так и к евро будет оставаться высокой из-за основных факторов неопределенности, указал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Он отметил, что в базовом сценарии на этот период по доллару стоит диапазон 76–80 рублей, по евро — 85–92.

Определяющим фактором доли валюты в общем объеме доходов и расходов авиакомпаний является география полетов, отметила пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. Так, чем больше в портфеле компании международных направлений, тем выше доля валютной выручки и тем меньше негативного влияния повышения курса, рассказала она.

В «Уральских авиалиниях» отметили, что ослабление курса национальной валюты на 10 рублей ведет к росту себестоимости перевозки одного пассажира в среднем на 1 тысячу рублей на международных рейсах и на 500 рублей — на внутренних.

Курс российской валюты может отразиться на стоимости билетов по России только в долгосрочной перспективе, указал Зайцев. При сильном увеличении валютных расходов авиакомпании повышают цены на билеты, в том числе на внутренних маршрутах, для сохранения рентабельности, пояснил он.

Как отметил Горин, полностью нивелировать волатильность валют помогают акции раннего бронирования, скидки по ним составляют в среднем от 10 до 40%.