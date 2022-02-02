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1 час назад

С 1 апреля 2022 года пенсионерам РФ проиндексируют социальные пенсии

<p class="MsoNormal">С 1 апреля 2022 года пенсионерам РФ проиндексируют социальные пенсии. Заявление сделала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Также Бессараб напомнила, что глава РФ Владимир Путин дал поручение об увеличении МРОТа и прожиточного минимума до реальной инфляции.</p> <p class="MsoNormal">В связи с этим также вырастут соцпособия и соцвыплаты, которые зависят от данных показателей.</p> <p class="MsoNormal">Пенсии военных пенсионерам тоже вырастут на 8,6%. Об этом сообщает портал <a href="https://ura.news/news/1052530642" target="_blank" rel="noopener"><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">Ura</span>.<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">ru</span></a>.</p>

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