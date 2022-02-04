Пенсионеры начали получать февральские пенсии с доплатой за январь

С 1 февраля 2022 года в России произошла индексация пенсий. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша рассказал, как рассчитать сумму новой пенсии.

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Так, он напомнил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты и числа пенсионных баллов.

— При расчете пенсии в ПФР также учитывают количество накопленных пенсионных баллов, стоимость одного балла составляет 107,36 рублей. С информацией о накоплениях можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, — уточнил Кваша, передает «Российская газета».

Также он подчеркнул, что с 1 февраля у россиян старше 80 лет вдвое увеличилась фиксированная выплата.

Помимо этого, эксперт отметил, что при выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году, например, уже потребуется 25,8 балла.

После индексации в январе на 5,9 процента выплата составляла 15885 рублей. В феврале пенсия будет составлять 16290 рублей.

12 января зампредседателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России после индексации может вырасти на 1400 рублей. Она также напомнила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.